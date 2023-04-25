Орешкин назвал стратегическую цель экономики России

Орешкин на марафоне общества «Знание» заявил о стратегической цели строить новую экономическую модель России

России необходимо построить страну с новой экономической моделью и собственным «я», заявил помощник российского лидера Максим Орешкин на марафоне «Знание.Первые».

Стратегической повесткой России стало построение страны «с собственным «я», обеспечение стратегического государственного суверенитета, заявил Орешкин, передает РИА «Новости».

По его словам, нужно создать «ценностный суверенитет», который будет создавать ту основу, на которой жители страны будут «ощущать общность». В том числе нужно построить новую модель экономического развития, сохранить принцип справедливости и равных возможностей.

Орешкин отметил, что по итогам апреля реальные зарплаты в стране вырастут на 10% в годовом выражении, и уровень доходов населения в реальном выражении также продолжит расти.

«Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы», – указал помощник президента.

Он добавил, что российский бюджет показал в целом устойчивость после периодов больших расходов в начале 2023 года, до конца года он будет профицитным. В целом же уровень дефицита, по словам Орешкина, будет около целевых значений. Дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП.

Уровень инфляции, по словам Орешкина, при этом остается низким и составляет порядка 2,5% на конец апреля. Продолжается банковское кредитование, оно не ведет к инфляционным рискам, и поддерживает потребительский спрос, спрос на недвижимость и корпоративное кредитование.