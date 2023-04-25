Песков: Мир гораздо больше, чем «Большая семерка»

Песков на марафоне «Знание»: Мир гораздо больше и многообразнее, чем «Большая семерка»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» разоблачил распространяемую на Западе ложь о России.

«Против нашей страны ведется гибридная война, которая требует силы воли, веры в свою правоту, уверенности в своих силах, настойчивости и понимания того, что происходит», – заметил Песков, подчеркнув, что неотъемлемой частью этой войны является ложь. «Иногда просто ложь, иногда недосказанность, сознательное однобокое освещение событий, которые происходят с нами или вокруг нас, иногда это искажение фактов. Но каждый раз это описывается красивым русским словом «вранье», – приводятся его слова на сайте российского общества «Знание».

В подтверждение пресс-секретарь президента привел несколько вопиющих примеров. В частности, тезис о том, что «агрессивная Россия» якобы «начала ничем не спровоцированную спецоперацию». Те, кто говорит подобное, не рассказывают предысторию о том, как восемь лет погибали граждане Донбасса, не показывают кладбища с детьми, умалчивают о перевороте на Украине, отметил спикер.

Второй яркий пример связан с экономикой России, которая, как утверждают на Западе, «разрушена». Песков подтвердил, что против России введены беспрецедентные санкции: такого количества санкций против одной страны не вводилось никогда в мире. «Президент США (Джо Байден) говорил, что экономика России развалена. Это та же самая огромная великая ложь», – заверил Песков.

Он обратил внимание зрителей марафона на прогноз роста ВВП в 2023 году на 1,2%, что, по его словам, является фантастикой в нынешних условиях.

Еще одна неправда касается ухода иностранных компаний. Дмитрий Песков сообщил, что до начала спецоперации в России было порядка 1,4 тыс. зарубежных компаний, имевших 2405 дочерних фирм. По состоянию на сегодня из России ушли 120 компаний. То есть остальные уходить не хотят. Даже те, кто уходит, тихонько, «под ковром», проговаривают условия возвращения и не жгут мосты, заметил спикер.

На Западе также заявляют об «изоляции России». Тезис, который, по словам пресс-секретаря президента, опровергается недавними поездками главы МИД Сергея Лаврова в государства Латинской Америки, его выступлением в Совбезе ООН. «Мир гораздо больше и многообразнее, чем «Большая семерка» или коллективный Запад», – подчеркнул Песков.

Он также добавил: «Вы, наверное, слышали высказывания о том, что у Владимира Путина много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, его энергетике можно только позавидовать. Ни в каких бункерах он никогда не сидел», – заключил Песков.

Кроме того, он оценил перспективы снятия санкций в отношении России. Касательно этого, обращаясь к зрителям, он сказал: «Санкции будут сняты, но на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать. Их может стать меньше, но замысел и устремление коллективного Запада, особенно англосаксов, замысел по подавлению России никуда не денется. Выстраивая свою жизнь, вы должны исходить из этого. Должны понимать, что вам с этим жить, но это абсолютно не является преградой для того, чтобы вы прекрасно развивались и строили прекрасную Россию», – резюмировал пресс-секретарь президента.