Эксперт: России предстоит исправлять ошибки Украины на Запорожской АЭС

ЗАЭС – огромная станция с шестью атомными блоками. Один только полный аудит объекта займет длительный период времени, а на исправление украинских ошибок потребуется еще несколько лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. «Перевод ЗАЭС на российские стандарты невозможен без аудита. Этот процесс будет включать в себя как непосредственный осмотр станции, так и изучение технических карт. Также необходимо опросить сотрудников, чтобы выяснить, какие работы действительно выполнялись украинской стороной, а какие прописаны только на бумаге», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». «Учитывая размеры станции, только первичная проверка может отнять достаточно много времени. В целом, любая деятельность по модернизации блоков должна быть сопряжена с заменой топлива или с остановкой реактора. Часть подобных работ проводится в «горячих условиях», то есть с присутствием высокого уровня радиоактивности», – подчеркивает эксперт. «В связи с этим, погоня за короткими сроками будет подвергать опасности жизни сотен сотрудников ЗАЭС. Кроме того, работа станции в настоящий момент осуществляется в прифронтовом режиме, что также затрудняет процесс перехода на российские стандарты. В этом плане появляется проблема обеспечения безопасности персонала», – отмечает собеседник. «Фактически, люди работают в условиях военного времени. Все понимают, что в любой момент противник может попытаться осуществить диверсию, которая приведет к сильнейшей техногенной катастрофе. Тем не менее, сотрудники станции продолжают выполнять свой долг. Про них можно сказать лишь одно – они настоящие герои», – считает Анпилогов. «В целом, в настоящий момент трудно оценить необходимый масштаб работы. Очень важно дождаться результатов аудита, хотя уже сейчас понятно, что модернизировать придется многое. Украина концентрировалась на попытках удешевить работу ЗАЭС. Вопросы безопасности отходили на второй план, что привело к печальным последствиям», – отмечает эксперт. «Многие ремонтные работы, которые, якобы проводились компетентными органами Украины, существуют лишь на бумаге. Работа станции регулировалась странными правилами, которые оказались далекими от советских ГОСТов. В общем, мы не просто переводим работу ЗАЭС под российские стандарты, но и исправляем ошибки украинского руководства», – резюмирует Анпилогов. Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что работа на Запорожской АЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Об этом пишет издание ТАСС. Отмечается, что планы по модернизации и развитию станции достаточно масштабные. По словам Карчаа, в настоящее время ведутся работы по анализу, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты идет активно и последовательно. Представитель «Росэнергоатома» подчеркнул, что срок в семь лет позволит учесть все нюансы, поскольку в атомной сфере «не бывает второстепенного». Как отмечает Карчаа, этот проект остается дорогим для России. «Это вложения не только в саму станцию, но и в город, в людей. Мы же пришли не за землей – в России и так земли хватает. И не за атомной станцией – и в этом смысле у нас в государстве все в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», – добавляет он. Напомним, 22 апреля ВСУ предприняли атаку дронами на ЗАЭС, в результате которой были выбиты стекла в турбинном зале четвертого энергоблока. Ранее Минэнерго США потребовало от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС. Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет

«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом. «Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник «Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт. «Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко. Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.

В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года. В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией. СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана

Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ. В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости». При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности». Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления. Новости СМИ2 СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части

Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ. Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости». По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля. СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения. ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов. Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО

Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник. По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости». По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса. В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата». Новости СМИ2 Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске

Украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Задачей российских сил является «перемалывание» украинской армии, лишение ее возможности собраться в контрнаступление, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу. Эта задача успешно воплощается, группы ВСУ, находящиеся в Артемовске, занимают площадь «километр на два» в городе. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление сразу после взятия Артемовска – это может произойти в течение нескольких дней или недели после освобождения города. По его словам, ВСУ готовы выставить «огромное количество войск». Зеленский нуждается в «величайшей победе», потому и предпримет контрнаступление. Оно не началось до сих пор из-за дождей, поскольку на полях «вязнет абсолютно все», и пользоваться можно только дорогами. Также еще одним фактором для контрнаступления Пригожин указал 9 Мая. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что проблема противовоздушной обороны лишит киевский режим шансов на успешное контрнаступление. США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ

Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico. Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС. В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе. Новости СМИ2 Киркоров рассказал, как «прижимистый» Зеленский жил в его квартире 24 апреля 2023, 12:34 Текст: Ольга Никитина

Российский артист Филипп Киркоров рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и как нынешний президент Украины жил у него дома. Киркоров в интервью aif.ru рассказал, что знакомство состоялось в начале нулевых, когда он приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». По словам Киркорова, отношения с Зеленским у него были «замечательные». Зеленский, который в то время очень хотел попасть на российский телевизионный рынок, просил Киркорова «похлопотать» для него. Зеленский, по словам Киркорова, говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития. Певец рассказал, что сам предложил сделать Зеленского его соведущим в программе «Фактор А», хотя изначально планировалось участие другого артиста. В итоге взяли Зеленского, с которым Киркоров вел два сезона передачи на канале «Россия». Киркоров добавил, что тогда у Зеленского не было денег и он бесплатно полгода жил в его квартире в Филипповском переулке. При этом артист назвал нынешнего президента Украины «человеком, мягко говоря, прижимистым». Впоследствии, рассказал Киркоров, Зеленский поспособствовал тому, что он оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех. Артист рассказал, что в последний раз видел Зеленского в 2015 году в торговом молле в Майами, когда будущий президент Украины примерял ботинки. «Увидев меня, он отвел глаза», – вспоминает Киркоров. «То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», – добавил Киркоров. В январе Киркоров заявил, что Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу». СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию

Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани. В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС. Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории. «Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она. При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством». До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя. Новости СМИ2 Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы 24 апреля 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС. В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников. Российские войска за сутки уничтожили 480 украинских военных

Российские военные на шести направлениях уничтожили свыше 480 бойцов Вооруженных сил Украины за сутки, сообщили в Минобороны России. На Купянском направлении группировка войск «Западная» поразила противника артиллерией и авиацией в районах поселков Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка (Харьковская область), сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселков Новоселовское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки на этом направлении уничтожены более 70 украинских военных, одна боевая бронированная машина и три пикапа. У Стельмаховки уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла поражение живой силе и технике ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка (ДНР). У Терны пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Потери ВСУ на этом направлении составили более 60 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении продолжаются боевые действия по освобождению Артемовска. Артиллерия и авиация «Южной» группировки войск и ВДВ оказали поддержку штурмовым отрядам и пресекли попытки контратаки с флангов. За сутки авиация в этом районе провела восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач. У поселка Богдановка (ДНР) поражены резервы ВСУ, направлявшиеся к Артемовску. На этом направлении за сутки уничтожено свыше 280 бойцов ВСУ и наемников, одна БМП, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, машина РЗСО «Град» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ у города Угледар (ДНР), Каменское и Малая Токмачка (Запорожская область). У поселков Новоселка и Новомихайловка (ДНР) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этих направлениях украинские военные потеряли более 20 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20. У поселков Равнополье и Вольнянск (Запорожская область) поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ, одна боевая бронированная машина, два автомобиля, артиллерийская система М777. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. У поселка Торское (ДНР) поражен командный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. У города Орехов и поселка Каменское (Запорожская область) поражены два узла связи 65-й мехбригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Российские ПВО за сутки сбили 38 беспилотников у населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое (Харьковская область), Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная (ЛНР), Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Шевченко, Ульяновка (Запорожская область), Песчаное, Голая Пристань и Каиры (Херсонская область). С начала СВО уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотника, 415 ЗРК, 8821 танк и другие боевые бронированные машины, 1094 машины РСЗО, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов. Новости СМИ2 Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей Артемовска ради спасения 25 апреля 2023, 09:58 Текст: Александра Юдина

Когда в западных районах Артемовска проходила эвакуация мирных жителей, снайпер ВСУ из националистического батальона «Азов»* (террористическая организация запрещена в России) переоделся в гражданского и предпринял попытку эвакуироваться, рассказал российский боец. По словам бойца ЧВК «Вагнер», мирных жителей находят в домах, в подвалах домов, там есть женщины, дети, пожилые люди, однако встречаются даже боевики ВСУ, которые переодеваются в гражданку и предпринимают попытки выйти, передает РИА «Новости». Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами. СК начал проверку нападения на мальчика в Екатеринбурге за шапку с Z В СУ СКР по Свердловской области сообщили о проверке обращения о нападении на сына жительницы Екатеринбурга за шапку с Z 25 апреля 2023, 03:57 Текст: Антон Никитин

Мужчина напал на 11-летнего мальчика в Екатеринбурге за прогулку по улице в шапке с символом Z, сообщают СМИ. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По данным местных СМИ, нападавший схватил школьника за руку и начал оскорблять ребенка и его родителей. Инцидент произошел около ул. Волгоградской, 35. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что на днях в правоохранительные органы Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении ее несовершеннолетнего ребенка, сообщил «Коммерсант». Как сообщает издание, отец школьника – военный, который сейчас находится в зоне специальной военной операции на Украине. В связи с обращением организована проверка. Напомним, в июле 2022 года проходившего в Крыму лечение военного в одежде с буквой Z избили неизвестные. Власти пообещали, что реакция будет запредельно жесткой. Новости СМИ2 Лавров на вопрос журналистки о зерновой сделке ответил комплиментом Глава МИД Лавров сделал комплимент журналистке в ответ на вопрос о реализации зерновой сделки 25 апреля 2023, 10:15 Текст: Александра Юдина

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос журналистки, «мертва ли зерновая сделка», комплиментом, сообщает CNBC. На вопрос из толпы журналистов о жизнеспособности зерновой сделки Лавров отметил «хорошее платье» корреспондентки, передает РБК. Момент видео публикует Telegram-канал «Пул N3». Ранее в Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом. До этого в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

После удара дрона ВСУ на нефтебазе в Ровеньках вспыхнул пожар МЧС ЛНР: От удара с украинского БПЛА по нефтебазе в Ровеньках произошел пожар 24 апреля 2023, 12:57 Текст: Ольга Никитина

В результате удара с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся резервуар нефтебазы в городе Ровеньки, сообщили в пресс-службе МЧС Луганской народной республики. В Telegram-канале ведомства сообщается, что сигнал о разгерметизации с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД «Ровеньковская нефтебаза» поступил в МЧС ЛНР в 02.59. Подразделения из близлежащих городов, в том числе Антрацита, Свердловска, Красного Луча, были направлены к месту происшествия. По прибытии сотрудники МЧС увидели открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью, существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары. Сообщается, что одновременно с тушением пожарные охлаждали емкости, расположенные рядом. В 05.40 пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, заключили в ведомстве. Ранее беспилотник ВСУ атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево Курского региона, пострадавших нет. Новости СМИ2 В Минобороны заявили о угрозе срыва зерновой сделки Киевом Минобороны: Попытки киевского режима атаковать базу ЧФ в Севастополе ставят под угрозу продление зерновой сделки

Террористические атаки киевского режима пунктов базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая, заявили в Минобороны России. В Минобороны России указали, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая. В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.