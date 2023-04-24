Хуснуллин назвал срок завершения реконструкции вузов Мариуполя

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках визита в Мариуполь посетил Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет, он сообщил, что ремонт в учебных заведениях завершат к 1 сентября.

«Строим сразу с запасом по вместимости. Оба вуза смогут принять более 10 тыс. студентов. Осмотрел также ход реконструкции Приморского парка, центральная аллея здесь будет готова уже в начале мая. Лично проверил восстановление жилых домов и школ, крайне важно скорее обеспечить местным жителям качественный уровень проживания», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Хуснуллин заявил, что много общался с местными жителями. Он рассказал, что в городе функционирует школа искусств, где заканчиваются ремонтные работы. Но в некоторых помещениях уже идут занятия.

В рамках поездки были осмотрены площадки под новое строительство многоквартирных домов, далее на них будут искать застройщиков.

«Люди уже переезжают в новые дома, сегодня вручил ключи жителям 2 домов более чем на 150 семей», – сообщил Хуснуллин.

Отдельным направлением работы названо развитие индивидуального жилищного строительства. А для синхронизации проектов проработана программа социально-экономического развития новых регионов. Субъекты должны будут заложить подробный план действий в свою региональную программу на основании принятых решений.