Фонд президентских грантов начал оценивать результаты проведенных проектов

Фонд президентских грантов начал оценивать результаты проектов, завершившихся в 2022 году, оценке подлежат более 4 тыс. проектов, поддержанных фондом.

Свои оценки и комментарии до 25 июня могут оставить независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Оценка позволяет выявить наличие реальной пользы, конкретного социального эффекта от реализации проектов, определить, насколько качественно они были выполнены. По итогам процедуры все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных будут выбраны 100 лучших.

Фонд президентских грантов проводит независимую оценку результатов проектов, начиная с завершения первых поддержанных им инициатив. Уже оценены 17 357 проектов, которые были выполнены в период с сентября 2017 по декабрь 2021 года: 79,7% инициатив признаны реализованными успешно, 16,6% – удовлетворительно, 3,7% – неудовлетворительно; 400 проектов определены лучшими (по 100 проектов для каждого годового цикла оценки в 2019-2022 годах).

Важно отметить, что в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» результаты проводимой фондом оценки являются основанием для принятия решения о включении некоммерческой организации в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Также полученные оценки, комментарии, отзывы влияют на шансы организации получить поддержку в будущих конкурсах фонда.