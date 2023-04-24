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Ударом «Искандера» в ДНР уничтожены до 60 боевиков «Грузинского легиона»
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Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесен 21 апреля по пункту иностранных наемников, которые расположились в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения, отчитались в Минобороны.
Конашенков подчеркнул, что уничтоженные боевики «Грузинского легиона» были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.
«Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Глава Минобороны Эстонии назвал сроки начала контрнаступления Украины
Глава Минобороны Эстонии: Наступление украинской армии начнется через месяц
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода.
В пятницу Певкур принял участие в заседании контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, может пройти еще примерно месяц, может быть, два, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, причем если погода изменится, это может произойти и раньше, передает РИА «Новости».
По его словам, препятствием для наступления на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а именно погодные условия на Украине.
Певкур отметил, что украинцы, кроме средств противовоздушной обороны, испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах для них. Также, по его словам, рассматривается вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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Стало известно о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом
Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении
Украинские силовики возводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил РИА «Новости», что работы ведутся вблизи населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка.
Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что переправы разной вместительности предназначены как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной.
19 апреля Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец.
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
На Западе назвали главный страх Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский боится, что наступление ВСУ провалится, несмотря на то, что проводится масштабная мобилизация, сообщает газета Financial Times.
В статье говорится, что еще зимой Украина начала набирать людей в вооруженные силы, правительство страны надеется, что удастся собрать около 40 тыс. солдат. При этом Киев боится, что количества военных не хватит, сообщает РИА «Новости».
Издание пишет, что неудача в случае наступления ВСУ заставит западные страны посадить Киев за стол переговоров с Москвой, чего опасаются украинские власти.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором. Президент подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
У Киево-Печерской лавры произошел конфликт провокатора с гражданином Швейцарии
Провокатор у Киево-Печерской лавры с агрессией требовал у гражданина Швейцарии и чтеца Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) Самуила взять в руки украинский флаг, сообщили в Союзе православных журналистов.
В Союзе добавили, что провокатору объяснили, что Самуил является иностранным гражданином, тогда активист ушел, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что провокаторам является Руслан Гетьман, он собирал деньги с жителей Тернопольской области от имени благотворительной организации.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что более 60 священников Украинской православной церкви (УПЦ) стали фигурантами уголовных дел.
Напомним, в МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, принявшая ныне форму тотального запрета канонической церкви и давшая начало масштабной волне по захвату принадлежащих ей храмов, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
Австралийский генерал описал три сценария украинского контрнаступления
Австралийский генерал Райан: У Киева есть три варианта действий в рамках весеннего контрнаступления
У вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.
Райан в интервью британской газете Daily Mail отметил, что, согласно первому сценарию, Киев может осуществить крупную атаку, бросив на нее все силы и ресурсы.
Второй вариант, по словам генерала, предполагает разделение украинских сил для одновременной атаки на юге и востоке, передает РИА «Новости».
Третий сценарий предусматривает несколько менее масштабных, не скоординированных между собой атак, считает Райан.
Со своей стороны отставной генерал США Стивен Твитти предположил, что Киев отдаст предпочтение третьему варианту, придерживаясь «тактики малых шагов».
Британские СМИ ранее писали, что если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему.
СМИ: Часть переданных Украине истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
Истребители МиГ-29, переданные Украине Польшей и Словакией, не все находятся «в летном состоянии», их разбирают на запчасти, сообщил журнал Economist.
Отмечается, что за последние недели Киеву были переданы около восьми МиГ-29, передает РИА «Новости».
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
В феврале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
Украинские беспилотники атаковали Севастополь
Развожаев сообщил об атаке украинских надводных беспилотников на Севастополь
Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что атаку отражали «на внешнем рейде». Он заверил, что «все службы города находятся в готовности». «Сохраняем спокойствие», – говорится в сообщении главы Севастополя.
По словам главы города, «один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам». Никакие городские объекты не повреждены. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – сказано в сообщении.
Напомним, первый раз Украина атаковала Севастопольскую гавань еще 29 октября 2022 года. Были использованы безэкипажные взрывающиеся надводные аппараты. В марте 2023 года на подступах к городу также были уничтожены украинские дроны.
Маск заявил о передаче Украине 100 млн долларов
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал рекомендацию писателя Стивена Кинга о том, чтобы он передал свою синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине. Он заявил, что передал Киеву 100 млн долларов.
Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что он пожертвовал 100 млн долларов Украине. «А сколько ты пожертвовал?», – обратился он к Стивену Кингу, передает ТАСС.
Бизнесмен добавил, что они отказались от денег Министерства обороны США.
Напомним, администрация социальной сети Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Из известных людей такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск.
Ранее сообщалось, что состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки сократилось на 12,6 млрд долларов. Одной из причин стал отказ значительной части пользователей Twitter продлевать платную подписку Twitter Blue.
Лобода назвала перевод своих песен на украинский язык глупостью
Лобода посчитала возможный перевод своих песен на украинский глупой и неправильной идеей
Украинская певица Светлана Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский.
Лобода сказала, что не может «предать» своих поклонников и «отказаться от всего, что делала ранее». Она заявила, что «не может перевести» свои песни на украинский язык, считает, что «это абсолютно глупо и неправильно», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Как заявила исполнительница, она прославилась не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, многие жители которых говорят на русском языке. Она отметила, что на Украине предпочитает разговаривать на украинском языке и интервью украинским СМИ дает на нем же.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине Лобода уехала из России. В декабре ее раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.
Секретарь СНБО Украины отверг идею мирных переговоров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством», об этом он написал в Facebook* (продукт компании Meta*, запрещена в России как экстремистская).
Он отказался от идеи переговоров и потребовал предоставить Украине больше оружия, назвав его лучшим посредником, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Британские генералы заявили, что судьба Украины решится в ближайшие месяцы
Daily Mail со ссылкой на британских генералов предрекла Киеву утрату военной поддержки при провале весенней кампании
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Если Украина потерпит неудачу в весенней кампании, она может лишиться западной военной помощи, пишут СМИ со ссылкой на британских генералов.
По мнению военных, провал Украины «может означать, что дверь закроется навсегда». Они полагают, что «в ближайшие месяцы» определится «судьба Украины» и станет ясен исход военного конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Британские генералы сомневаются в способности вооруженных сил Украины нанести крупномасштабный удар, полагая, что ВСУ будут проводить ограниченные маневры. Указывается, что украинские войска столкнутся с проблемами логистики, так как получили от Запада разнообразные вооружения, обслуживание которых нуждается в уникальном подходе.
Военные в Великобритании считают, что самой важной задачей будет убедить США и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Киркоров рассказал, как «прижимистый» Зеленский жил в его квартире
Российский артист Филипп Киркоров рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и как нынешний президент Украины жил у него дома.
Киркоров в интервью aif.ru рассказал, что знакомство состоялось в начале нулевых, когда он приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». По словам Киркорова, отношения с Зеленским у него были «замечательные». Зеленский, который в то время очень хотел попасть на российский телевизионный рынок, просил Киркорова «похлопотать» для него. Зеленский, по словам Киркорова, говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития.
Певец рассказал, что сам предложил сделать Зеленского его соведущим в программе «Фактор А», хотя изначально планировалось участие другого артиста. В итоге взяли Зеленского, с которым Киркоров вел два сезона передачи на канале «Россия».
Киркоров добавил, что тогда у Зеленского не было денег и он бесплатно полгода жил в его квартире в Филипповском переулке. При этом артист назвал нынешнего президента Украины «человеком, мягко говоря, прижимистым».
Впоследствии, рассказал Киркоров, Зеленский поспособствовал тому, что он оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех.
Артист рассказал, что в последний раз видел Зеленского в 2015 году в торговом молле в Майами, когда будущий президент Украины примерял ботинки. «Увидев меня, он отвел глаза», – вспоминает Киркоров.
«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», – добавил Киркоров.
В январе Киркоров заявил, что Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу».