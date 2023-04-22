Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области

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22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но, оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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Германия захотела разогреть конфликт с Россией

Для Берлина и Москвы высылка дипломатов становится привычной практикой FELIPE TRUEBA/EPA/ТАСС
Власти ФРГ высылают более 20 российских дипломатов. В Москве пообещали зеркальный ответ и, по некоторым данным, высылают свыше 30 немецких дипломатов. МИД упрекнул Берлин в том, что вопреки обещанию не афишировать этот сюжет, немцы «сами же и слили информацию журналистам». В экспертной среде уверены: происходящее обостряет и так непростую ситуацию в Европе. Что происходит с российско-немецкими отношениями и есть ли шанс на их восстановление? Подробности...
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Как Сталин спасал элитный спецназ НКВД

Картина «Подвиг 22 героев-лыжников» запечатлела трагедию спецназа НКВД П. Соколов-Скаля, А. Плотнов "Подвиг 22 героев-лыжников"
На уходящей неделе исполнилось 80 лет одному из малоизвестных приказов Сталина. В нем советский вождь высказал категорическое указание о том, как именно нужно использовать спецназ и войсковую разведку. А все потому, что в первые годы Великой Отечественной высшие офицеры Красной Армии по сути отправляли элитных бойцов на бессмысленную смерть. О чем идет речь? Подробности...
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Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Каннибализм Запада перестает быть мифом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке

    авиабомба ФАБ-500


    Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе

    глубокие лужи


    «Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard

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    Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области

    22 апреля 2023, 19:58

    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что боевики ВСУ забрали все зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах для скопления своей техники, возле подконтрольного Киеву города Запорожье, они используют заводы, передает РИА «Новости».

    По его словам, в самом Запорожье большое число украинской военной техники скрыто в цехах завода «Запорожсталь», где большое количество закрытых от просмотра помещений и объектов.

    Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра.

    «Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
    		   
    22 апреля 2023, 10:39
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».

    На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.


    Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».

    Коментарии (30)
    Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
    «Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
    		   
    22 апреля 2023, 09:59
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.

    На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    «Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.

    Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.

    Коментарии (26)
    ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
    Российский боец: ВСУ бросают оружие и множество боеприпасов при отступлении в Артемовске
    		   
    22 апреля 2023, 09:22
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске, рассказал российский боец.

    По словам бойца группы «Вагнер», попадается разное вооружение – американские пулеметы, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях, также боекомплекты оставляют, передает РИА «Новости».

    «Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – отметил он.

    Также военный рассказал, что на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой – множество различных шевронов, ножи со свастикой.

    По мнению бойца, этим ВСУ, скорее всего, хотят произвести устрашающее впечатление.

    Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.

    Коментарии (15)
    Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    		   
    21 апреля 2023, 21:31
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.

    Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.

    До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

    Коментарии (8)
    Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ
    Читатели Die Welt возмутились требованием Зеленского к ВСУ «вернуть территории»

    22 апреля 2023, 11:54

    Текст: Александра Юдина

    Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о постановке перед ВСУ задачи «вернуть» потерянные за время СВО территории.

    Один из комментаторов отметил, что в случае, если так называемое контрнаступление окажется неудачным, это станет концом Украины, и только в этом случае, «наконец, на повестке дня появятся мирные переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    «Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели», – подчеркнул другой комментатор.

    Еще один пользователь отметил, что быстрое мирное соглашение было бы важнее, нежели возвращение утраченный территорий.

    «Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, какие приоритеты ему ставит Запад», – заметил другой.

    Другой читатель добавил: в случае, если ВС России удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет означать конец контрнаступления Зеленского.

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.

    До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

    Коментарии (9)
    Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
    RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
    		   
    22 апреля 2023, 03:38
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.

    Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.

    Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».

    Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.

    Коментарии (39)
    Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
    Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
    		   
    22 апреля 2023, 17:39
    Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

    По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».

    Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.

    Коментарии (10)
    СМИ: ВСУ не хватает танков для контрнаступления
    NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для наступления
    		   
    21 апреля 2023, 20:30
    Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
    Текст: Вера Басилая

    Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки , Abrams не успеют прибыть к его началу, сообщает газета New York Times.

    Издание пишет, что заявление о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту, но танки все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, даже, если поступят раньше обозначенного срока, передает РИА «Новости».

    Военные аналитики США считают, что для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка, но в конце февраля Киеву обещали 200 танков, из которых лишь 60 – западного производства, остальные – отремонтированные машины советских времен, отмечает The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона.

    Также газета пишет, что согласно приведенным секретным данным,  по состоянию на 1 марта Украина имела в наличии только менее 10 тыс. американских 155 мм снарядов, которые должны были закончиться за несколько дней. Кроме того, утверждается, что позже США доставили еще 30 тыс. снарядов. Издание заявляет, что производители боеприпасов в США и Европе отмечают, что для удовлетворения необъятного спроса Украины потребуется несколько лет.

    Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.

    Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.

    Коментарии (18)
    ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье
    		   
    22 апреля 2023, 13:54
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка в Запорожской области.

    Отмечается, что украинские военные проводили разведку боем на территории, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа российских военных, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал ANNA-News.

    Во время боя бойцы ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк.

    Издание полагает, что подполковник был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в этом регионе.

    Коментарии (4)
    Зеленский изменил правила получения украинского гражданства
    Зеленский подписал закон об обязательной сдаче экзамена по украинскому языку при получении гражданства
    		   
    21 апреля 2023, 20:52
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Владимир Зеленский подписал указ об условиях принятия в гражданство Украины, которым предусмотрен обязательный экзамен, в том числе по украинскому языку, истории и конституции.

    Согласно документу, опубликованному на сайте Верховной рады, иностранцы для получения гражданства Украины должны сдать экзамены на уровень владения украинским языком, а также выучить основы конституции украинского государства. После чего следует подать документы, подтверждающие сдачу экзамена, передает РИА «Новости».

    Документ предусматривает, что лица, имеющие заслуги перед страной, «принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес и которые... проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой», смогут сдать экзамены в течение двух лет после получения гражданства.

    Отмечается, что иностранцу дается два года на сдачу экзаменов со времени подачи обязательства, иначе украинское гражданство аннулируется.

    Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.

    Коментарии (18)
    Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
    Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
    		  
    22 апреля 2023, 15:01
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.

    Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.

    «Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.

    Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».

    Коментарии (37)
    Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
    Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
    		   
    22 апреля 2023, 14:20
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    На Донецком направлении российскими штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части Артемовска (украинское название – Бахмут), бойцы ВДВ сковывали ВСУ на флангах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска. Отряды ВДВ помогали штурмовикам овладевать городом, сковывая ВСУ на флангах.

    Для поддержки штурмовых отрядов авиацией было совершено шесть вылетов самолетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.

    Всего за сутки на Донецком направлении ликвидированы порядка 255 военнослужащих и наемников,  машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град»,  две гаубицы Д-20, а районе Серебрянки – склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, у Контантиновки – склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

    В то же время на купянском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ под Фиголевкой, Двуречной Харьковской области, Новоселовской и Розовкй Луганской народной республики (ЛНР).

    В Синьковке Харьковской области и Стельмаховке ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а недалеко от Старицы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    За последние сутки на купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, пикап, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении войска поразили противника рядом с пунктами Червонопоповка, Невское ЛНР и Серебрянка ДНР, в Червоной Диброве пресечены действия двух украинских ДРГ. За прошедшие сутки здесь уничтожены более 65 военнослужащих, две машины пехоты, гаубица Д-30.

    По данным Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара, Времевки и Белогорья. На Херсонском направлении ликвидированы более 25  военнослужащих, а также гаубица Д-20.

    Всего за последние сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах, перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.

    Коментарии (16)
    В Одессе уволили преподавателя музыки за уроки на русском языке
    		   
    21 апреля 2023, 21:49
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    В Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке. Об этом сообщили его родственники.

    Они рассказали в соцсетях, что один из студентов отказался слушать музыку русских композиторов – Чайковского и Рахманинова, а позже и вовсе пожаловался руководству Одесского театрально-художественного колледжа на то, что преподаватель ведет занятия на русском языке.

    Как отметили родственники, администрация колледжа не решилась вступиться за пенсионера и вынудила его уволиться по собственному желанию.

    Ранее сообщалось, что от работы в Государственном налоговом университете в Ирпене в Киевской области Украины отстранили преподавателя философии Любовь Воробьеву, которая отказалась перейти с русского на украинский язык.

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    Жителям Украины запретили проход с флагом на Кубке мира по бальным танцам

    22 апреля 2023, 08:58

    Текст: Александра Юдина

    Спортсменам из Украины не дали пройти на церемонии представления участников с флагом страны на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который прошел в Молдавии, сообщает Newsmaker.

    По информации издания, это произошло перед началом соревнований. Так, после запрета прохода с национальным флагом Украины, спортсмены вообще отказались выходить на церемонию представления, чем нарушили регламент турнира, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов и главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил об этом.

    «Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», – заявил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

    Тем временем спортсмены из России вышли на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) под национальным флагом Российской Федерации.

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    Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО
    Пригожин: Сын Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана»
    		   
    22 апреля 2023, 17:18
    Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, он проявил мужество и героизм, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

    Пригожин рассказал: о том, что сын Пескова служит в ЧВК «Вагнер», знал только он и руководитель кадровой службы. Николая после трехмесячной подготовки поставили заряжающим транспортно-заряжающей машины на «Урагане», которая очень хорошо работала, передает РИА «Новости».

    По его словам, Песков «обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать» на спецоперацию и «отговаривать его было бесполезно», бизнесмен взял его «к себе по подложным документам», передает ФАН.

    Сослуживцы Николая не знали, кто его отец, добавил бизнесмен. Единственное, чем он отличался, это тем, что знал английский, и «выглядел слишком умно». Пригожин рассказал, что сын Пескова отработал «минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все».

    Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом.

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