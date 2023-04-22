Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области

Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов отметил, что боевики ВСУ забрали все зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах для скопления своей техники, возле подконтрольного Киеву города Запорожье, они используют заводы, передает РИА «Новости».

По его словам, в самом Запорожье большое число украинской военной техники скрыто в цехах завода «Запорожсталь», где большое количество закрытых от просмотра помещений и объектов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра.