В МОК раскритиковали указ Украины о запрете соревноваться с россиянами

Представитель МОК Маклеод раскритиковал власти Украины из-за запрета соревноваться с россиянами

Правительства стран не должны влиять на возможность спортсменов участвовать в международных соревнованиях, власти Украины зашли слишком далеко, заявил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод.

Спортивный чиновник отметил, что со стороны Украины было много резких формулировок по поводу решения МОК о допуске к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. По словам Маклеода, Киев «дошел до того», что запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с нейтральными атлетами с российским или белорусским паспортом, пригрозив прекратить им финансирование, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Представитель МОК заявил, что Украина зашла слишком далеко, потому что спортсмены должны получить доступ к международным соревнованиям, а правительства не должны влиять на это.

Маклеод добавил, что МОК оказался в «неблагоприятном положении», исполкому олимпийскому комитету «придется снова обсудить, что происходит в этом отношении».

Ранее министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Предполагается, что они будут участвовать в нейтральном статусе. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.