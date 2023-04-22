Пользователи Сети раскритиковали Борреля из-за слов об Украине

Пользователи Twitter раскритиковали Борреля из-за слов об Украине

Пользователи Twitter (заблокирован в России) попросили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля перестать разжигать конфликт, предложив лучше поговорить о мире.

Так блогеры отреагировали на слова Борреля о том, что Европа продолжит работать с партнерами «для обеспечения победы Киева», передает РИА «Новости».

Один из комментаторов написал, что Украина не одержит победу, попросив с этим смириться и перестать «разжигать конфликт». Другой указал Боррелю, что тот – не генеральный секретарь НАТО.

«Вы должны работать на мир, а не на эскалацию», – добавил еще один пользователь.

Финальный комментарий говорил о том, что Боррелю «будет стыдно» за свое лицемерие.

Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что более 16 тыс. солдат ВСУ прошли обучение, а боеприпасов Киев получил на сумму более 600 млн евро.