Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России

Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России

Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.

По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.

По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.

«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.

В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.