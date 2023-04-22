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На Украине запретили связанные с Россией названия
Президент Украины подписал закон о запрете присваивать географическим объектам связанные с Россией названия
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации», запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями, следует из данных сайта Верховной рады.
Украинский парламент принял закон 21 марта. Как сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко, в соответствии с документом запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события. По его словам, также запрет распространяется на деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины или преследование представителей оппозиции, передает ТАСС.
Напомним, в конце марта в украинских Сумах горсовет не стал переименовывать улицы Дмитрия Менделеева и Ивана Кожедуба. В июне прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов назвал власти Украины злобными идиотами за планы по дерусификации страны.
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный при участии в съемке «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно зафиксировал многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.
Так, на видеозаписи заметно, что по всей территории многоэтажки вырыты ведущие в подвал окопы. При этом на балконах почти каждого этажа на кадрах видны украинские боевики, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По информации авторов канала, в подобные крепости ВСУ превратили большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР.
Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.
Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».
Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки, Тимковки и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Около Лимана Первого, Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Также у Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация».
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ под Червонопоповкой, Червоной Дибровой ЛНР, Григоровкой и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).
Ликвидированы свыше 55 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска. ВДВ пресекают попытки противника контратаковать на флангах, оказывая поддержку штурмовиков по овладению городом.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Часова Яра и Предтечино ДНР.
Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 69 огневых задач, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки уничтожены до 310 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР и Червоным Запорожской области.
Кроме того, недалеко от Гуляйполя и Полтавки Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артбригад ВСУ.
За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 90 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии ликвидированы порядка десяти военнослужащих и два автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах.
Под Константиновкой ДНР уничтожен склад топлива украинской техники.
Средствами ПВО перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.
Уничтожены три украинских беспилотника возле пунктов Опытное ДНР, Решетиловское Запорожской области и Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Кремле пообещали ответ на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Песков пообещал ответ Москвы на разрыв земельного договора с посольством в Киеве
Москва ответит на решение Киева о разрыве договора аренды земельного участка, где расположено здание российского посольства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь тоже есть земля под посольством Украины и т. д. Очевидно, что будут приниматься соответствующие меры», – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров накануне пообещал симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды.
Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Глава Белгородского региона Гладков: Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Количество пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована.
«Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс».
«Вечером было принято решение перестраховаться. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Демидова. Кто-то уехал к родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице», – сообщил он.
Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Накануне на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, на месте которого образовалась большая воронка. В Минобороны объяснили взрыв нештатной ситуацией с Су-34.
Пушилин: Говорить об образовании котла для ВСУ в Артемовске пока рано
Ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно, заявил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем видеообращении в Telegram-канале Пушилин заявил, что проведет работу со своими советниками после опрометчивых заявлений о ситуации в Артемовске. По его словам, говорить о котле для ВСУ в городе пока рано, идут тяжелые бои.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг образование котла для ВСУ в Артемовске.
До этого врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.
ЕС подготовил 16 тыс. солдат и направил 600 млн боеприпасов для Киева
Евросоюз обеспечил тренировку 16 тыс. бойцов ВСУ и передал Киеву 600 млн разных боеприпасов, включая ракеты, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что проинформировал присутствующих на заседании контактной группы по обороне Украины о том, что более 16 тыс. военных уже подготовлены, также более 600 млн единиц боеприпасов и ракет переданы, передает ТАСС.
Ранее генсек Йенс Столтенберг заявил, что общая поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО превысила 150 млрд евро.
СМИ: ВСУ не хватает танков для контрнаступления
NYT: Украине не хватит танков и другого вооружения для наступления
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Объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки , Abrams не успеют прибыть к его началу, сообщает газета New York Times.
Издание пишет, что заявление о прибытии танков Abrams на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту, но танки все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления, даже, если поступят раньше обозначенного срока, передает РИА «Новости».
Военные аналитики США считают, что для предстоящего украинского контрнаступления необходимо 253 танка, но в конце февраля Киеву обещали 200 танков, из которых лишь 60 – западного производства, остальные – отремонтированные машины советских времен, отмечает The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона.
Также газета пишет, что согласно приведенным секретным данным, по состоянию на 1 марта Украина имела в наличии только менее 10 тыс. американских 155 мм снарядов, которые должны были закончиться за несколько дней. Кроме того, утверждается, что позже США доставили еще 30 тыс. снарядов. Издание заявляет, что производители боеприпасов в США и Европе отмечают, что для удовлетворения необъятного спроса Украины потребуется несколько лет.
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву.
В США предупредили о возможности эскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: Мнение генсека НАТО Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о перспективах эскалации
Мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев выразил мнение, что место Украины якобы в евроатлантической семье, в НАТО, и со временем поддержка со стороны членов альянса поможет сделать это возможным. В свою очередь полковник Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что наиболее опасно то, что слова Столтенберга – это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры с Россией по Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Суд в России заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей заочно арестовал руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова за организацию терактов в России.
Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, сообщили в суде РИА «Новости».
В октябре ФСБ сообщала, что теракт на Крымском мосту организовал глава ГУР минобороны Украины Буданов, были задержаны восемь соучастников подготовки теракта, из которых пятеро оказались россиянами.
В конце января Буданов признавал, что в России действуют агенты, которые занимаются террористической деятельностью.