В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объяснили пропажу портрета Пугачевой

Руководство БКЗ «Октябрьский» объяснило пропажу портрета Аллы Пугачевой сломанными рамками

У руководства концертного зала к Алле Пугачевой нет вопросов, так как она не иноагент, никакой политической подоплеки в пропаже ее портрета нет, заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачевой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили поклонники певицы. Вместе с Пугачевой, исчезли фотографии Софии Ротару и Валерия Леонтьева, пишет «Фонтанка».

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович заявила, что портреты всех артистов будут сняты, и нет никакой политической подоплеки.

«Мы сделаем новую экспозицию об истории зала. Когда добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет», – подчеркнула Лавринович.

Между тем она также заявила, что если артисты выступили против спецоперации, их концертов в БКЗ не будет, как и на всех площадках.

Сама директор концертного зала посоветовала артистам работать и заниматься творчеством, нести культуру в массы и объединять людей.

«Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим, наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют», – предположила директор БКЗ.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины.