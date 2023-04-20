США решили привлечь войска на случай эвакуации посольства из Судана

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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 21:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России завершилась внезапная проверка Тихоокеанского флота
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Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа.
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США решили привлечь войска на случай эвакуации посольства из Судана
Кирби: США решили разместить войска недалеко от Хартума на случай эвакуации посольства
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Президент Джо Байден распорядился перебросить войска США в один из близлежащих районов от Хартума на тот случай, если эвакуация посольства все же потребуется, решение пока не принято, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Кирби не уточнил, где США намерены разместить свой воинский контингент для этих целей, отметив, что решение об эвакуации еще не принято, передает РИА «Новости».
Между тем, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель отметил, что власти США считают небезопасным эвакуировать из Судана американских частных лиц. По его словам, из-за боевых действий закрыты аэропорт суданской столицы Хартума и сухопутная граница с Чадом.
Патель добавил, что американские дипломаты находятся на связи с соотечественниками в Судане и пытаются оказать им посильную помощь.
Ранее американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что на фоне вооруженных столкновений в Хартуме он вместе с другими сотрудниками диппредставительства проследовал в укрытие.
В начале недели в столице Судана Хартуме продолжились бои между армией страны и спецназом. Бои начались 15 апреля из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны.
Дипломатический источник заявлял, что Москва следит за обстановкой в стране.
Между тем, во время столкновений в Судане погибли более 600 человек.
В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Власти Киева объяснили вспышку над городом падением спутника НАСА
Глава военной администрации Киева Попко объяснил вспышку над городом падением спутника НАСА
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Яркое свечение в небе над Киевом, по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника НАСА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как сообщили киевские власти в соцсетях, наблюдалось «яркое свечение воздушного объекта». Была объявлена воздушная тревога, чтобы «избежать жертв от падений на землю обломков». Сообщается, что «ПВО не работала».
Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске) и в Харьковской области. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в тех частях Запорожской области и ДНР, которые удерживают украинские войска, передает ТАСС.
В среду в НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля, передает РБК.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на жителей города сообщали, что в небе над Киевом была «яркая вспышка», которую видели и жители области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Запорожье и Днепропетровске.
Иранская подлодка заставила USS Florida всплыть в Ормузском проливе
Тасним: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США выйти на поверхность в Ормузском проливе
Военно-морские силы Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США USS Florida класса «Огайо», которая пыталась пересечь Ормузский пролив, заявил командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.
Как приводит агентство Тасним слова Ирани, подлодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой, когда иранская подлодка «Фатех» обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении, передает ТАСС.
Ранее американское издание Military.com рассказало о деталях разгоревшегося на подводной лодке USS Florida ВМС США сексуального скандала.
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
По делу о хищении в госпрограмме «Пушкинская карта» экс-замминистра культуры Ярилова задержана в Москве
В Москве по делу о хищении свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта» задержана экс-замглавы Минкультуры России Ольга Ярилова, сообщают информационные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Идут следственные действия. Ярилова работала заместителем министра культуры с 2018 года по 2021 год, покинув должность по собственному желанию, передает ТАСС.
Напомним, в СК России в марте сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта».
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Источник: Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из состава ВМФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил источник в военно-морской сфере.
Как сообщил источник ТАСС, решается вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ, поскольку опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК «Адмирал Нахимов» показал, что это будет весьма затратно.
В июне 2013 года оборонная судоверфь Севмаш подписала с Минобороны контракт на ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетногокрейсера «Адмирал Нахимов», пришвартованного у причала судоверфи с 1999 года.
Напомним, источник в оборонно-промышленном комплексе ранее сообщал, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан ВМФ России не раньше 2023 года.
Бывший совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» задержан в Москве
По делу о мошенничестве в Москве задержан экс-совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Якубовский
В Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали бывшего совладельца сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, сообщили в правоохранительных органах.
Якубовскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК, передает ТАСС.
Позднее сало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал Якубовского на срок до 15 июня.
В середине 1990-х годов Якубовский был зампредседателя правления «Экспобанка», позднее стал его основным совладельцем. С 2008 года Якубовский был совладельцем холдинга, который контролировал «Азбуку вкуса». В 2014 году он продал долю, позднее продал активы «Кофе Хаус».
Пересильд рассказала о травле со стороны космонавтов
Актриса Юлия Пересильд ответила на травлю со стороны космонавтов из-за намерения присвоить ей Героя России
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Слетавшая в космос актриса Юлия Пересильд заявила, что после слухов о том, что ей хотят присвоить звание Героя России она подверглась травле со стороны ряда космонавтов.
В адрес актрисы резко высказался Герой России Федор Юрчихин после слухов о том, что Пересильд хотят присвоить звание Героя России.
«Я хотел бы спросить у тех руководителей «Роскосмоса», которые перед стартом кинематографического проекта так же, как и многие космонавты, высказывали свое негативное отношение к нему: они считают адекватным присуждение артистам высочайшей награды страны за их труд? Это нормально на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят?» — заявил он, пишет «СтарХит».
Пересильд заявила, что ей не нужны никакие звания. Она поздравила всех с премьерой фильма «Вызов» и попросила космонавтов перестать ее травить. «Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», – написала слетавшая в космос актриса.
Пересильд подчеркнула, что не просит никаких наград и не подает документов ни на какие звания. По ее словам, она счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг.
«И самое главное – мое уважение вам и безмерное восхищение вашими подвигами. И даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите, отношение мое к вам не поменяет», – заявила Пересильд.
Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. Премьера фильма состоялась 20 апреля.
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
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ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
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«Муз-ТВ» заблюрил выступившую против СВО Темникову
«Муз-ТВ» в документальной хронике заблюрил выступившую против СВО Темникову
Канал «Муз-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в фильме к 20-летию «Фабрики звезд», сообщили СМИ.
Темникову, которая в феврале 2022 года высказалась против проведения Россией специальной военной операции на Украине, заблюрили в документальной хронике. Летом Темникова уехала из России в Португалию, пишет «Фонтанка».
Напомним, в Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала к запрету его концертов из-за поддержки артистом вооруженных сил Украины.
Россия ответила на заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Киеву
Захарова после заявления Сеула о возможных поставках оружия Киеву назвала такой шаг враждебным по отношению к России
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Если Южная Корея решит передать Украине оружие, Россия будет учитывать это, формируя позицию по ключевым для Сеула вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, следует из слов официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Комментируя заявление президента Южной Кореи, Захарова указала, что Россия ведет «оборонительные военные действия против коллективного Запада», который использует «марионеточный режим» на Украине для «гибридной прокси-войны». В такой ситуации поставки Украине вооружений – «откровенно враждебный антироссийский акт».
Захарова, слова которой приводятся в Telegram МИД России, подчеркнула, что такой шаг навредит отношениям с Москвой, которая в дальнейшем учтет это, формируя позицию по вопросам, «затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти о ситуации на Корейском полуострове.
В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят высокоточные удары только по военным целям и не бомбят гражданские. «Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве», – заявила Захарова.
Она указала, что удары украинских сил по мирным жителям Донбасса – одна из главных причин, по которой возник нынешний кризис. Захарова отметила, что нынешние союзники Украины не демонстрировали «сострадания к этим многочисленным жертвам».
Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель сказал, что Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».
В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
В Запорожской области рассказали, что ВСУ заняли часть серой зоны
Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но ситуация под контролем, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».
Он уточнил, что ВСУ заняли Каменку, но ситуация находится под контролем у военных. Также Балицкий подчеркнул, что ВС России готовы отразить нападение на этом направлении, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы «достаточно хорошие» укрепления российских военных.
Ранее в Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр.
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