США решили привлечь войска на случай эвакуации посольства из Судана

Кирби: США решили разместить войска недалеко от Хартума на случай эвакуации посольства

Президент Джо Байден распорядился перебросить войска США в один из близлежащих районов от Хартума на тот случай, если эвакуация посольства все же потребуется, решение пока не принято, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кирби не уточнил, где США намерены разместить свой воинский контингент для этих целей, отметив, что решение об эвакуации еще не принято, передает РИА «Новости».

Между тем, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель отметил, что власти США считают небезопасным эвакуировать из Судана американских частных лиц. По его словам, из-за боевых действий закрыты аэропорт суданской столицы Хартума и сухопутная граница с Чадом.

Патель добавил, что американские дипломаты находятся на связи с соотечественниками в Судане и пытаются оказать им посильную помощь.

Ранее американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что на фоне вооруженных столкновений в Хартуме он вместе с другими сотрудниками диппредставительства проследовал в укрытие.

В начале недели в столице Судана Хартуме продолжились бои между армией страны и спецназом. Бои начались 15 апреля из-за разногласий по вопросу интеграции спецназа Судана в состав вооруженных сил страны.

Дипломатический источник заявлял, что Москва следит за обстановкой в стране.

Между тем, во время столкновений в Судане погибли более 600 человек.