В Госдуме предложили захоронить останки князя Потемкина в Крыму

Депутат Госдумы Затулин предложил захоронить останки князя Потемкина в Крыму или в Севастополе

Вывезенные из Херсона останки князя Григория Потемкина нужно захоронить в Крыму, потому что он создал историю полуострова в составе России, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Депутат отметил, что останки Потемкина были вывезены из Херсона, его нужно упокоить в Севастополе, или в Крыму, там, где он должен был лежать с самого начала, потому что это его город и полуостров, который он своим трудом привел в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости».

Напомним, останки князя Григория Потемкина из Свято-Екатерининского храма Херсона и памятник ему, а также памятники Федору Ушакову, Александру Суворову и Василию Маргелову были вывезены на левый берег Херсонской области в прошлом году.

Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и Путине.