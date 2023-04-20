У экс-советника главы Роскосмоса Устименко украли антиквариат и иконы

У бывшего советника руководителя Роскосмоса Владимира Устименко в центре столицы похитили старинные иконы и антиквариат, сообщил источник в правоохранительных органах.

Устименко сообщил в полицию, что в его квартире на Саввинской набережной украли старинные иконы, золотые монеты, старинные лампы и старинную люстру, сказал источник ТАСС.

Он пояснил, что похищение могло произойти в марте, когда дома была бывшая супруга Устименко, она якобы может быть причастна к преступлению.

В московском ГУ МВД уточнили, что в полицию поступило сообщение о краже, проводится проверка. Подробностей в ведомстве не раскрыли.

В январе 2022 года на создателя «Кукол» Василия Григорьева напали в его доме в Новой Москве, у него отняли около 14 млн рублей. В январе 2023 года подозреваемого задержали.