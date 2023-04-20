Эксперт указал на разницу между мужчинами и женщинами при донорстве крови

Между мужчинами и женщинами в вопросе донорства крови есть ряд различий. Например, дамы реже могут сдавать кровь и дольше восстанавливаются, рассказал газете ВЗГЛЯД трансфузиолог Алексей Купряшов. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора.

«Женщины имеют физиологические причины появления в крови антител, которые могут приводить к разного рода осложнениям и нежелательным реакциям при трансфузии. Образование антител связано в первую очередь с беременностью, во время которой происходит взаимодействие крови женщины и плода», – рассказал Алексей Купряшов, заведующий отделом клинической и производственной трансфузиологии с диагностической лабораторией ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева».

«В связи с этим, для компонентов, в которых присутствует плазма, женщины являются не самыми лучшими донорами. Но это не значит, что их плазма не найдет применения вообще – на самом деле компонент используется при производстве различных медикаментов и лекарств», – добавил специалист.

«Надо учитывать и ограничение по количеству донаций. Так, мужчины могут сдавать кровь пять раз за год, а женщины всего четыре. Это объясняется в первую очередь тем, что у представительниц прекрасной половины человечества есть ряд сторонних потерь гемоглобина и эритроцитов. Также объем циркулирующей крови в организме у них меньше. И, как следствие, потери железа, связанные с дачей крови, выше», – указывает собеседник.

«Девушкам фактически нужно больше времени, чтобы восстановиться. Отдельно стоит вопрос соблюдения диетических рекомендаций, поскольку те же вегетарианки будут компенсировать потерянное железо дольше, чем мясоеды», – заключил Купряшов.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года в Госдуме в ходе круглого стола по проблемам донорства и Службы крови. Дата 20 апреля выбрана не случайно. В этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа и спас ей жизнь.

На этой неделе по всей стране, в том числе в новых регионах России, стартовала масштабная акция – около 200 представителей «Молодой гвардии» сдадут кровь в республиках Донбасса. Там и на других освобожденных территориях развернуты более 40 гуманитарных центров «Единой России». Согласно данным портала Службы крови «Я донор!», в России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 млн человек.

При этом, как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, мужчины сдают кровь чаще, чем женщины. «Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). Если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин», – говорится в сообщении.

В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа, отметили в агентстве. 99% доноров сдают кровь безвозмездно.