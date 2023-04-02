КНДР напомнила США и Южной Корее об обладании ядерными возможностями

ЦТАК: КНДР считает военные учения США и Южной Кореи провокацией и напоминает об обладании ядерными возможностями

КНДР считает военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи провокациями и призывает США и их сателлитов помнить об обладании Пхеньяном реальными ядерными ударными возможностями, говорится в комментарии государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В ЦТАК призвали США и их сателлитов помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями. В комментарии подчеркивается, что совершенно очевидно, как будут использоваться ядерные вооружения КНДР, если силы сдерживания войны не действуют на США и его союзников, передает ТАСС.

Напомним, 14 марта КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности на фоне военных учений США и Южной Кореи.