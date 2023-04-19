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Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
Путин заявил, что посетил штабы в зоне спецоперации, чтобы не отвлекать военных от дел
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске
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Российские бойцы штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, служившее для украинских войск мощным укрепрайоном.
По словам бойца группы «Вагнер», линию обороны можно было хорошо выстроить и долго держать, однако было принято решение пойти другим путем – зайти с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь, после чего ВСУ решили покинуть здание, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в тот момент бойцы ВСУ подумали, что российские военные уже зашли в здание, после чего подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении.
После взрыва западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась, никто из российских бойцов не пострадал.
Ранее стало известно, что в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
До этого в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
В Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр
Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
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Противник стягивает силы и средства на правом берегу Днепра, а также проводит разведку боем. ВС России, видя это, готовятся отразить возможную атаку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области.
«Как только стало понятно, что ВСУ стянули войска к правому берегу Днепра, наши ВКС тут же хорошо отработали по их расположениям. В частности, удары были нанесены по городу Бериславу, находящемуся напротив Каховки, и по Разумовке в Запорожской области», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На правом берегу уже находятся более четырех десятков бронекатеров, которые страны НАТО передали Украине. Также ВСУ располагают самоходными понтонами. По сути, это катера, которые могут выстраиваться в мост. Кроме того, противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – добавил собеседник.
«Также наблюдается достаточно большое скопление подразделений противника в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, на максимальном отдалении от нашей ствольной артиллерии и РСЗО. Еще силы ВСУ расположены в районе населенного пункта Богатырь. В связи с этим предугадать направление атаки украинской стороны достаточно сложно, но под ударом могут оказаться как Угледар, так и Пологи», – отметил Рогов.
«Таким образом, у нас почти нет сомнений в том, что ВСУ собираются форсировать Днепр и двигаться на Запорожском направлении. Прошлой ночью они дважды пытались провести разведку боем. Причем одна из них была с артиллерийской подготовкой и бронетехникой. То есть противник активно изучает наше положение на фронте», – считает он.
«Россия, понимая это, не менее активно готовится отразить атаку. В частности, у нас усилена группировка ПВО на этих направлениях. Дивизионы, где на вооружении стоят комплексы С-300, С-350 и С-400, увеличены в два раза, а там, где «Панцирь С» – в пять раз. Кроме того, мы начали активно использовать управляемые планирующие бомбы для более точного наведения. Это позволяет ВС РФ наносить удары, не входя в зону ПВО противника», – заключил собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу региона фиксируется скопление группировки украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, суда, лодки, на которых жители ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам.
По его мнению, весь транспорт может быть использован солдатами Украины для десанта, а также форсирования реки. До этого политик отмечал, что на правом берегу Днепра ведется переброска живой силы и техники. Однако тогда Сальдо подчеркивал, что для успешного проведения военной операции у ВСУ недостаточно средств.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в лимане возможны провокации, однако они обречены на провал. Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
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Выносивший Яценюка из Рады экс-депутат Украины ликвидирован в зоне СВО
Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Барна ликвидирован в зоне СВО
В зоне специальной военной операции России на Украине ликвидирован экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести Арсения Яценюка из зала заседаний Верховной рады, сообщают украинские СМИ.
СМИ ссылаются на представителя пресс-центра украинских войск. Барна был ликвидирован в понедельник, за день до того, как ему исполнилось 56 лет. Сообщается, что его тело пока не вынесли с поля боя, но «все указывает на то, что он погиб», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2015 году в Верховной раде Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, который тогда возглавлял правительство Украины. После этого Барна вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.
В Британии предрекли продолжение конфликта на Украине до 2024 года
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что украинский кризис продлится до 2024 года
Планируемое Киевом «контрнаступление ВСУ» не принесет стране нужных результатов, конфликт продолжится вплоть до 2024 года, выразил мнение глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
По его словам, киевскому режиму нужно быть реалистами, крайне мала вероятность сценария, в котором наступит «волшебный момент» разрушения России, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Уоллес заявил, что военный конфликт на Украине продолжится до 2024 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Президент Южной Кореи впервые заявил о возможности поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил поставок оружия на Украину в случае «серьезных нарушений законов войны»
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Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель.
В частности, речь идет о «масштабных нападениях на мирное население» или «серьезных нарушениях законов войны». В таком случае, сказал Юн Сок Ель, его стране «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой» поддержке Киева, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сейчас Южная Корея рассматривает разные варианты «оказания помощи Украине при ее обороне и восстановлении». По словам президента, в таком случае «не будет ограничений, касающихся объемов помощи в целях обороны и восстановления, согласно международному и национальному праву», а Сеул выберет «наиболее подходящие меры».
Reuters указывает, что южнокорейский президент первый раз высказался о возможности передачи оружия Украине.
Напомним, Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие. Передавая боеприпасы США, Сеул указывал, что исходит из предпосылки, что конечным получателем являются сами США. В марте Республика Корея разрешила Польше передать Киеву польские гаубицы Krab с южнокорейским шасси.
В результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
Лавров: Киев никоим образом не представляет интересы жителей Крыма
Лавров объяснил преимущество права на самоопределение народа перед сохранением территориальной целостности Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто Лавров заявил, что Киев никоим образом не представляет интересы жителей Крыма и территорий на юго-востоке, поэтому в данном случае право на самоопределение важнее. Лавров сказал, что «возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева», передает ТАСС.
Глава МИД России указал, что «долгие годы после создания ООН» спорили о том, что важнее – «уважение суверенитета и территориальной целостности или право наций на самоопределение». В 1970 году Генассамблея ООН одобрила консенсусом декларацию, в которой говорится, что необходимо «уважать принцип территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего народа, проживающего на данной территории».
Он указал на «недавние заявления представителей режима Зеленского» с требованиями «вернуть Крым» и обещаниями «уничтожить русский язык и русскую культуру в Крыму», обеспечив «доминирование украинской и глобальной культуры». «Такие преломления происходят в глобальной культуре», – сказал Лавров. Он отметил, что «цель и смысл» этих «демагогических заявлений» ясны, передает РИА «Новости».
Министр указал, что Запад осудил референдум в Крыму, но признал референдумы в Косово и на Фолклендских островах. По его словам, в этом проявились «абсолютно разные стандарты: двойные, тройные». Он заявил, что такова «позиция Запада по любой проблеме, мало-мальски важной для современных международных отношений».
Лавров выступил за урегулирование конфликтов, в том числе украинского, «на основе принципов устава ООН о суверенном равенстве государств, на основе принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе». Он подчеркнул, что «ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было».
Напомним, в Киеве заявили о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост.
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Медведев выступил с жестким предупреждением Южной Корее из-за Украины
Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия киевскому режиму
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия Украине.
Медведев в своем Telegram-канале заметил, что появились «новые желающие помочь врагам России». Речь идет о Южной Корее, президент которой Юн Сок Ель заявил о принципиальной готовности страны поставлять киевскому режиму оружие.
Зампред СБ РФ напомнил о недавних «горячих уверениях» южнокорейцев, что они полностью исключают возможность поставок летального оружия Киеву.
Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – партнеров России из КНДР.
«Что называется, Quid pro quo… («услуга за услугу» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Прежде Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие.
WP указала на глубокую вовлеченность США в конфликт на Украине
WP в ответ на отказ Белого дома признавать прокси-войну с Россией указала на вовлеченность США в конфликт на Украине
Белый дом отрицает, что ведет прокси-войну против России, но просочившиеся в Сеть данные свидетельствуют, что США вовлечены практически во все аспекты конфлика на Украине, кроме участия войск США в боях, пишут американские СМИ.
В интернет попали «засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб». Судя по ним, США располагают данными о вооружениях и России, и Украины, документами с оценками потерь, картами с «расположением войск, планами сражений и вероятными исходами на поле боя вплоть до самых маленьких городов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет, что документы «раскрывают степень участия США в борьбе на Украине», и демонстрируют, что Вашингтон применяет «обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения», в том числе «передовые спутники и средства радиотехнической разведки», помогая Украине «наносить потери России».
Как пишет Washington Post, заявления Вашингтона о том, что Украина «борется за свое выживание» «могут и быть правдой, но администрация предоставила Украине более 40 млрд долларов военной и экономической помощи».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспектива мира с Украиной приблизится тогда, когда Запад, продвигающий этот конфликт, прекратит вести прокси-войну против России и займет реалистичную позицию по озабоченностям Москвы.
Шойгу поручил нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы
Минобороны: Шойгу поставил задачу предприятию ОПК по наращиванию производства средств РЭБ
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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Калужскую область поставил задачу по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые положительно зарекомендовали себя в ходе СВО.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы. Главе военного ведомства представили перспективные образцы средств РЭБ.
Руководитель предприятия доложил министру о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о проектах, направленных на расширение производственных мощностей.
Отмечается, что на предприятии значительно нарастили объемы выпуска продукции (в том числе средств космического и авиационного базирования) за счет модернизации производственных линий, а также увеличения производительности труда и внедрения новых технологий.
«При этом за счет заключения в ближайшее время новых контрактов с военным ведомством совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно», – сообщили в Минобороны.
В среду Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, в ходе которой заслушал доклады командования Козельской ракетной дивизии о состоянии боевой готовности.
Эксперт: От зерновой сделки выгоду получает только Украина
Экономист Лизан: С высокой долей вероятности Россия выйдет из зерновой сделки
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Государства ЕС, вопреки обещаниям, не желают снимать ограничения по российским поставкам зерна и удобрений. Ценность участия в зерновой сделке для России почти нулевая, а выгоду получает только Украина, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в ООН заявили, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня.
«Высока вероятность того. что Россия прекратит участие в зерновой сделке уже после 18 мая. В настоящий момент от договоренностей выгоду получает только Украина. Однако администрации Зеленского этого мало – там хотели бы увеличить объемы поставок», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В теории, подобное взаимодействие было бы полезно и России. Напомню, мы соглашались на сделку с расчетом на то, что Европа будет постепенно снимать ограничения на поставки нашего зерна и удобрений. Со временем добавилось еще несколько требований. Среди прочего, мы хотели, чтобы ЕС возобновил отправку запчастей для сельхозтехники в Россию», – отмечает эксперт.
«Гарантами исполнения обязательств Евросоюза выступали ООН и Турция, однако надавить на Брюссель у них не получилось. ЕС просто увиливает от снятия ограничений – ни одно наше пожелание исполнено не было. И если изначально мы надеялись на сохранение остатков здравого смысла в Европе, то теперь иллюзий никто не питает. Последнее продление зерновой сделки на 60 дней уже является сигналом к тому, что в данной инициативе Москва начинает сомневаться», – резюмирует Лизан.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле уже два дня. Он также добавил, что в Совместном координационном центре ведется «активное обсуждение» ситуации с участием представителей России, Украины и Турции.
Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что администрация Зеленского пытается эксплуатировать работу зерновой сделки. По ее словам, в настоящий момент возникло множество сложностей с регистрацией новых судов и проведением инспекций, причиной которых являются требования украинской стороны.
Захарова подчеркнула, что власти страны «не гнушаются ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев». Дипломат добавила, что отказавшие Украине владельцы входящих судов вынужденно простаивают в ожидании регистрации более месяца.
По ее мнению, подобная ситуация сложилась из-за того, что процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе «находится в руках» администрации Зеленского, а формированием инспекционных планов занимаются представители ООН.
Напомним, МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Украины и отвечает только интересам западных стран. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в ЕС образовались избытки украинского зерна, и что Брюссель намерен делать в рамках сложившейся ситуации.
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Стало известно об отказе жителей Артемовска перейти на занятую ВСУ сторону
Российский военный рассказал об отказе жителей Артемовска эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону
Жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных, рассказал российский боец.
Боец группы «Вагнер» рассказал, как два мальчика примерно шести и восьми лет сидели с родителями в частном секторе, к ним приходили украинские военные и предлагали их эвакуировать, однако они отказались и остались ждать российских военных, передает РИА «Новости».
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место, совсем недавно вывезли восемь человек, двое из них – дети.
Также боец подчеркнул, что люди часто просят эвакуировать с ними домашних животных.
«Просили, чтобы мы освободили собачку из дома, обязательно это сделаем. Вот такие люди – переживают больше за домашних животных, чем за себя», – отметил российский боец.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что почти вся территория города Артемовска перешла под контроль российских сил.
Политолог: Псковский губернатор Ведерников с честью выдержал экзамен президента
Политолог Линдигрин назвала главные достижения Псковской области под управлением губернатора Ведерникова
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Псковский губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о развитии социальной, медицинской и транспортной сфер. Итоги работы позволяют Ведерникову рассчитывать на успех на выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Путин провел встречу с Ведерниковым.
«Конечно, такие встречи для губернатора – это своеобразный экзамен, завершение одного цикла и начало другого. И Ведерников с честью выдержал это испытание. Экономика Псковской области перестроилась и показывает рост по основным направлениям социально-экономического развития», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем.
«За последний год собственные доходы регионального бюджета увеличились почти на три млрд рублей. Такая динамика позволила Псковской области сократить до 70,6% госдолг, превышающий еще в 2017 году 100% собственных доходов», – напомнила она.
«Регион уверенно развивается, можно отметить большую работу по обновлению социальной и коммунальной инфраструктуры. В сфере образования строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу девять образовательных учреждений. Проведен капремонт объектов на полтора млрд рублей. Принят пакет мер поддержки педагогов», – указала эксперт.
«Помимо этого, псковским студентам-«целевикам» повысили стипендию. Подъемные молодым специалистам в течение первых трех лет работы удвоили до 100 тыс. рублей в год. Участникам программы «Земский учитель» дополнительно к федеральным выплатам предусмотрели и региональные – по 500 тыс. рублей. А преподаватели-наставники будут получать ежемесячную доплату 10 тыс. рублей», – отметила Линдигрин .
«Напомню также, что регион закупил медоборудование на один млрд рублей, гарантировав жителям самые современные условия лечения и профилактики. Области удалось добиться положительных результатов и в кадровой политике. А ведь на протяжении многих лет дефицит медицинских работников здесь был одним из самых высоких по стране», – подчеркнула собеседница.
«Отдельных слов заслуживает и решение транспортной проблемы. В 2017 году по маршруту «Псков – Санкт-Петербург – Псков» ходил единственный ежедневный поезд с пересадкой через Лугу, а время в пути превышало пять часов. Сейчас ежедневно ходит четыре пары современных, комфортных «Ласточек». А время в пути сократилось до 3,5 часов», – рассказала политолог.
«Кроме того, в 2017 году в Псковской области не было ни одного авиарейса, аэропорту угрожало банкротство. Сейчас налажено регулярное авиасообщение по пяти направлениям: Москва, Сочи, Калининград, Минводы, Казань. В общем, я уверена, что жители области позитивно оценивают деятельность губернатора и окажут ему поддержку на выборах», – резюмировала Линдигрин.
Во вторник президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава региона рассказал про работу индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР).
«Мы создали базу для роста экономики. У нас на 40% вырос турпоток. Решена проблема транспортной доступности региона, появились крупные проекты в сельском хозяйстве. Благодаря этому экономика перестроилась, и к осени прошлого года мы вышли на заданные показатели», – сказал губернатор.
По словам Ведерникова, в регионе выросла зарплата на 10%, нацпроекты были реализованы на 99%, а рост собственных доходов консолидированного бюджета позволил области выйти из состояния технического банкротства.
В ходе встречи Путин одобрил намерение Ведерникова участвовать в сентябрьских выборах, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям. «Команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», – подчеркнул глава государства.
Украинский беспилотник выбил стекла военкомата в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на военкомат Новозыбковского городского округа с помощью беспилотника
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона сообщил в Telegram, что «в здании частично выбиты стекла».
Напомним, неделю назад беспилотник-камикадзе атаковал свинокомплекс «Агро-Белогорье» в Белгородской области, в результате погибли 50 свиней.
Российские войска сорвали ротации подразделений ВСУ
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» сообщил о сорванных ротациях подразделений ВСУ
Российская артиллерия сорвала три ротации подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях у населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев.
Шепелявцев сообщил, что на Купянском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, а у населенного пункта Лозовая расчет САУ 2С19 «Мста-С» под командованием сержанта Александра Голубева уничтожил украинскую САУ 2С3 «Акация», передает РИА «Новости».
Напомним, фициальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении российской авиацией поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области.
Политолог Рудаков: Страны НАТО должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине
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Россия по-прежнему вынуждена бороться с последователями Третьего рейха. Но сегодня это происходит на территории Украины, где под руководством США и ЕС нацизм вновь поднимает голову, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
«Преемственность традиций Третьего рейха стала идеологическим и культурный фоном для элит современной Украины. Это проявляется как на поверхностном уровне – символике, названиях военных соединений, позывных бойцов, так и на глубинном – в принятии нацистской идеологии», – сказал Александр Рудаков, эксперт российского Экспертного института социальных исследований.
«Сейчас власти Украины, опираясь на поддержку стран НАТО, стремятся уничтожить русский язык, культуру и русских людей в ряде регионов. Гитлеровские войска также делали ставку на террор, геноцид и показное насилие. Отрицание морали стало визитной карточкой украинской власти. И события вокруг Киево-Печерской лавры – лишнее тому доказательство», – напомнил собеседник.
«Россия же унаследовала высокие идеалы 1945 года и ценности победителей нацизма, противопоставленные деструктивным действиям противника. В ходе нынешней спецоперации наши военные фактически уничтожают идеологических наследников Третьего рейха. Поэтому целью спецоперации является полная денацификация Украины», – отметил он.
«К слову, президент России Владимир Путин также указывал на важность признания геноцида мирного населения СССР. Сейчас это крайне актуально и как восстановление исторической справедливости, и как напоминание США и ЕС о недопустимости повторения чего-то подобного. Они должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине», – резюмировал аналитик.
Ранее политики и эксперты сообщили, что в судебной истории современной России состоялось 11 процессов о признании геноцидом действий нацистов и их пособников против мирных советских граждан.
Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».
В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.
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