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ФСБ в Москве начала проверки утечек данных силовиков на Украину
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В УВД по Центральному округу столицы проводятся массовые проверки из-за утечки данных правоохранителей по запросам граждан Украины, сообщил источник в правоохранительных органах.
Проверки ведут ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД, кроме Центрального округа проверка ведется в районных отделах органов внутренних дел, сказал собеседник ТАСС.
Их проводят из-за утечки данных российских силовиков украинским гражданам, добавил он.
Полицейские по запросам за денежное вознаграждение устанавливали личные данные силовиков и сообщали их заказчикам, среди заказчиков были и граждане Украины.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Зеленский «удивил» приехавшего на Украину Гутерреша
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил об «удивлении» Гутерреша участием в награждении украинских военных в Киеве
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Генсек ООН Антониу Гутерреш оказался удивлен тем, что без согласования с ним Киев устроил церемонию награждения украинских женщин-военнослужащих во время визита генерального секретаря на Украину, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Как сообщала Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети «секретные документы» США, Гутерреш оказался «очень взбешен» неожиданным участием в церемонии, передает РИА «Новости».
Он посещал Украину 8 марта и украинский президент Владимир Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупредив Гутерреша. Позднее Украина опубликовала фотографии и видео, на которых Гутерреш оказался запечатлен в рамках церемонии.
Washington Post со ссылкой на документы утверждает, что в перехваченном разговорое Гутерреш заявил Дюжаррику о желании помочь Украине. Однако, по его словам, украинцы «делают все, чтобы нас ликвидировать».
Дюжаррик подтвердил, что Гутерреш «был удивлен» церемонией, но «категорически отрицает использование термина «ликвидация».
Напомним, в Киеве на встрече с украинским президентом Гутерреш призвал продлить зерновую сделку.
Выносивший Яценюка из Рады экс-депутат Украины ликвидирован в зоне СВО
Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Барна ликвидирован в зоне СВО
В зоне специальной военной операции России на Украине ликвидирован экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести Арсения Яценюка из зала заседаний Верховной рады, сообщают украинские СМИ.
СМИ ссылаются на представителя пресс-центра украинских войск. Барна был ликвидирован в понедельник, за день до того, как ему исполнилось 56 лет. Сообщается, что его тело пока не вынесли с поля боя, но «все указывает на то, что он погиб», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2015 году в Верховной раде Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, который тогда возглавлял правительство Украины. После этого Барна вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.
Украина объявила об отзыве посла из Белоруссии
МИД Украины сообщил о решении отозвать посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным
В связи со встречей белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима отзовут для консультаций, сообщил МИД Украины.
Встречу Лукашенко с Пушилиным Украина назвала «вопиющим недружественным актом», передает ТАСС.
Напомним, на встрече в Минске Лукашенко предложил помощь Донецку в восстановлении. Пушилин рассказал, что обсуждались военная обстановка, восстановление и строительство в ДНР, взаимовыгодное сотрудничество.
Украина столкнулась с рекордным половодьем
«Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье, которое бывает на Украине раз в десять лет
Рекордное половодье на Украине грозит стране немалыми убытками, подобное явление происходит раз в десять лет, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Укргидроэнерго».
Украинские СМИ пишут, что «страну в буквальном смысле заливает». По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года», передает РИА «Новости».
СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.
На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, а также Черниговской областей.
Напомним, телеведущий Борис Корчевников указывал на пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками.
ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями
Украинские военные два дня назад при отступлении из поселка Цветмет близ Артемовска взорвали четыре многоэтажных дома, в подвалах которых укрывались минимум 20 мирных жителей, сообщили в силовых структурах ДНР.
По данным ведомств, в подвалах девятиэтажных домах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей, все погибли, передает ТАСС.
Свидетелями стали находящиеся рядом в частном секторе, которым помогли эвакуироваться российские военные.
Ранее стало известно, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Напомним, в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
Германия доставила на Украину систему Patriot
Германия уже передала Украине одну обещанную систему противоракетной обороны (ПРО) Patriot, следует из обновленного списка поставленных Киеву вооружений, он опубликован на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что система передана вместе со снарядами, передает ТАСС.
В начале марта газета Financial Times писала, что Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй.
В Британии предрекли продолжение конфликта на Украине до 2024 года
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что украинский кризис продлится до 2024 года
Планируемое Киевом «контрнаступление ВСУ» не принесет стране нужных результатов, конфликт продолжится вплоть до 2024 года, выразил мнение глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
По его словам, киевскому режиму нужно быть реалистами, крайне мала вероятность сценария, в котором наступит «волшебный момент» разрушения России, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Уоллес заявил, что военный конфликт на Украине продолжится до 2024 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
МИД заявил о требованиях Киевом взяток с судовладельцев для продления зерновой сделки
МИД: Киев стремится эксплуатировать зерновую сделку и требует взятки с судовладельцев
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Киев стремится эксплуатировать работу зерновой сделки, не гнушаясь ни злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, в данный момент возникло множество сложностей с регистрацией новых судов и проведением инспекций, причиной которых являются требования украинских представителей, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что в Киеве «не гнушаются ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев».
Дипломат добавила, что отказавшие Киеву владельцы входящих судов вынужденно простаивают в ожидании регистрации более месяца. По ее мнению, такая ситуация сложилась потому, что процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе «находится в руках у Киева, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются представители ООН».
Также представитель МИД напомнила, что предложение Москвы внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны, было «встречено в штыки» украинскими представителями, так как киевский режим не готов ставить под угрозу свои «коммерческие коррупционные схемы».
Захарова заметила, что в Брюсселе до сих пор не поняли, что в рамках зерновой сделки по Черному морю вывозится исключительно украинское продовольствие, что доказывает, что Вашингтон только раздает «другим странам ценные указания про их обязательства, забывая при этом о своих».
Так, по мнению Захаровой, европейцы расписались в полном пренебрежении к нуждам стран в зерне и удобрениях.
Согласно подсчетам МИД, из-за таких действий Киева доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня – из 28,3 млн тонн вывезенных зерновых всего 742 тысячи (2,6%).
«Единственным способом хоть как-то восстановить порядок, справедливую и прозрачную основу для участия в инициативе является регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют строго в рамках утвержденных правил процедуры», – заключила Захарова.
Накануне сообщалось, что уже несколько дней инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле.
До этого МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.
Белый дом счел «ударом» заявление Бразилии по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала «ударом» тон главы МИД Бразилии Виэйры в заявлении по Украине и США
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США оказались поражены тоном пресс-конференции главы МИД Бразилии Мауру Виэйры, который «намекнул» на ответственность Запада за ситуацию на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что для США оказался «ударом тон главы» МИД Бразилии. По ее словам, это был «не нейтральный тон», передает РИА «Новости».
Как заявили в Белом доме, Виэйра «намекал на то, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире, или на то», что Запад «делит ответственность» за конфликт на Украине. Жан-Пьер заверила, что «это неправда», передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, президент США Джо Байден, вероятно, в курсе заявлений Бразилии.
При этом она выразила уверенность в двусторонних отношениях с Бразилией.
Напомним, комментируя слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что тот якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Виэйра отреагировал на слова Кирби.
Президент Южной Кореи впервые заявил о возможности поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил поставок оружия на Украину в случае «серьезных нарушений законов войны»
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Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», заявил южнокорейский президент Юн Сок Ель.
В частности, речь идет о «масштабных нападениях на мирное население» или «серьезных нарушениях законов войны». В таком случае, сказал Юн Сок Ель, его стране «будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой» поддержке Киева, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сейчас Южная Корея рассматривает разные варианты «оказания помощи Украине при ее обороне и восстановлении». По словам президента, в таком случае «не будет ограничений, касающихся объемов помощи в целях обороны и восстановления, согласно международному и национальному праву», а Сеул выберет «наиболее подходящие меры».
Reuters указывает, что южнокорейский президент первый раз высказался о возможности передачи оружия Украине.
Напомним, Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие. Передавая боеприпасы США, Сеул указывал, что исходит из предпосылки, что конечным получателем являются сами США. В марте Республика Корея разрешила Польше передать Киеву польские гаубицы Krab с южнокорейским шасси.
В результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.