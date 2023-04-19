Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полеты над Японским и Охотским морями

Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США

Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем

Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».

«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.

«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.

«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.

«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.

«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.

«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.

Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.

«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.

Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.

После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».

При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».

Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.

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