СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
При ударе ВСУ по СТО и кондитерскому цеху в Луганске ранены два человека
В результате обстрела Каменнобродского района Луганска украинскими войсками ранения получили двое сотрудников местной станции техобслуживания, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Пасечник сообщил в Мах, что два человека получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины по станции техобслуживания и кондитерскому цеху в Луганске.
«В Луганске враг атаковал кондитерский цех индивидуального предпринимателя и СТО в Каменнобродском районе города. Ранения получили двое работников станции техобслуживания», – рассказал руководитель республики.
Пасечник также отметил, что еще один украинский снаряд попал по территории частного сектора. В этом случае обошлось без пострадавших среди мирного населения.
В середине августа в результате серии ударов ВСУ по населенным пунктам ЛНР погиб водитель грузовой машины.
Несколькими днями ранее украинские военные атаковали автомобиль скорой помощи в городе Рубежное.
В конце июля при налете вражеского беспилотника на пассажирский микроавтобус в Луганске пострадал местный житель.