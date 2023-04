Объявлен шорт-лист Букеровской премии 2023 года

В список номинантов одной из самых престижных в мире наград по английской литературе Букеровской премии попали авторы из шести стран.

В шорт-лист вошли Гуадалупе Неттель (Мексика, книга Still Born), Gauz' (Кот-д'Ивуар, Standing Heavy), Ева Бальтазар (Испания, Boulder), Чхон Мен Кван (Южная Корея, Whale), Мариз Конде (Франция, The Gospel According to the New World) и Георгий Господинов (Болгария, Time Shelter), сообщает РИА «Новости».

Эти книги выбрали из 134 произведений, публиковавшихся в Британии и Ирландии с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года. Победителя назовут 23 мая, а выигрыш в 50 тыс. фунтов стерлингов пополам поделят автор и переводчик.