Шольц: Берлин надеется на сдвиги в вопросе разрешения Берном передачи Киеву боеприпасов

Германия надеется на сдвиги в вопросе выдачи Швейцарией разрешения на передачу Украине произведенных в конфедерации боеприпасов, в том числе для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с швейцарским президентом Аленом Берсе.

По его словам, в Германии приняли к сведению прежние решения швейцарской стороны, активно следят за оживленной дискуссией в Швейцарии и надеются, что там что-то произойдет, передает ТАСС.

В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.

Ранее немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву.