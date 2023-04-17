Мишустин рассказал о продолжении поддержки вовлеченности граждан в формировании городской среды

Правительство по поручению президента России Владимира Путина продолжит использовать созданный механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В субботу, 15 апреля, стартовало третье всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В течение полутора месяцев люди по всей стране смогут сами определить места, которые, на их взгляд, нужно привести в порядок в первую очередь.

«Жители сами решат, как должны преобразиться их населённые пункты, как они должны выглядеть. Это та самая обратная связь, о которой нам постоянно говорит президент», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

В прошлых двух голосованиях участие приняли почти 11 млн человек. Теперь оно пройдет в свыше 1,5 тыс. муниципальных образований, где будут выбирать из более чем 5 тыс. объектов. Их перечень составлен с учетом предложений людей.

«Рассчитываем, что многие проявят интерес и выразят своё мнение по поводу того, как улучшить городскую среду. Сделать это можно, как и в предыдущие годы, на специально созданной электронной платформе. Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», – сказал он.

Мишустин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина следить за этим голосованием внимательно и отдельно доложить о его ходе.

Кроме того, правительство определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.

«Еще одна задача, поставленная президентом, – это укрепление технологического суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности. Мы подробно обсуждали новые подходы в этой сфере и первые результаты по отраслям в ходе целого ряда стратегических сессий», – добавил Мишустин.

Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов. Уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг. По поручению главы государства будет добавлена еще одна мера поддержки.

«Для этого объединим в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики, прежде всего – устраняющие низкий уровень локализации и критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. Перечень видов производства и услуг утвержден правительством. В него включены в том числе медицинские препараты, оборудование, беспилотная авиа- и автомобильная техника, разработка и тестирование программного обеспечения», – пояснил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что именно эти направления будут определять лидирующие позиции России в ближайшие десятилетия.

Такие проекты смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие в этом наших институтов развития.

Это обеспечит до 10 трлн рублей дополнительного финансирования для развития перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть, потоки и производить конкурентоспособную продукцию в первую очередь на отечественных предприятиях.

Также Мишустин рассказал о помощи предпринимателям, которые готовы вкладываться в развитие современных технологий в нашей стране.

Президент поставил задачу обеспечить комплексную и масштабную систему поддержки перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработок, и это особенно важно для производства именно критически важной продукции.

«Такие условия формируются в том числе и в рамках специальных инвестиционных контрактов 2.0, которые дают возможность быстрее выходить на серийный выпуск высокотехнологичных товаров. Большой интерес к этому у нашего бизнеса. Это в первую очередь проекты в сельском хозяйстве. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России», – сказал Мишустин.

Правительство расширяет возможности заключения контрактов СПИК 2.0 и дополняет перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности.

Теперь в него войдут еще 10 структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий. Их экспертная оценка поможет ускорить выпуск такой востребованной в отрасли продукции, как масла, различные биодобавки, промышленные кислоты, глицерин, ветеринарные вакцины, разлагаемый биопластик для упаковки.

«Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объёмов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Также повысится привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс, а значит, появится больше новых рабочих мест в наших регионах», – заключил премьер-министр.

