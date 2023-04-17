Глава МИД Лавров прибыл в Бразилию в рамках турне по Латинской Америке

Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля, сообщила спикер ведомства Мария Захарова.

В Telegram-канале она отметила, что Лавров прибыл в Бразилию в 7.00 утра по местному времени.

Ожидается, что российский министр посетит высшее руководство Бразилии и встретится с бразильским коллегой Мауро Виэйрой.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

