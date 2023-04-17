Херсонские волонтеры доставили Благодатный огонь в храмы Геническа

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17 апреля, понедельник | Последнее обновление — 11:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о возможности использования флота в конфликтах на любых направлениях
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Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии, пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона.
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Долгие годы Москва придерживалась нейтралитета в конфликте израильтян и палестинцев. Возможно, пришло время все-таки выбрать одну из сторон? Ту, которая выбрала сторону России в важнейшем для Москвы процессе со времен Великой Отечественной.
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Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Херсонские волонтеры доставили Благодатный огонь в храмы Геническа
Херсонские волонтеры накануне Пасхи доставили Благодатный огонь в храмы Геническа и других городов
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Священный огонь, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, волонтеры доставили в Мелитополь по маршруту: Иерусалим – Сочи – Москва – Ростов-на-Дону – Бердянск – Мелитополь, затем огонь был направлен в Херсонскую область.
В Геническе Благодатный огонь сначала доставили в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, затем в Геническую Горку в Храм Святого Георгия Победоносца, а после развезли по всем храмам области, отмечается в Telrgram-канале «Главное в Херсоне и области».
Благодатный огонь прибыл на Херсонщину, чтобы подчеркнуть связь местных жителей с православным миром, продемонстрировать многовековую традицию христианства и общей историей с Россией.
Православная церковь – духовная основа, которая оберегает и вдохновляет жителей южного форпоста России на бескорыстную поддержку. А великий праздник Пасхи объединяет жителей великой страны вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, отмечают херсонские журналисты.
«Пасха – это символ победы добра над злом, жизни над смертью. Пока Украина уничтожает православие и духовные основы, разрушает храмы и преследует священнослужителей, Россия чтит и сохраняет православные традиции», – подчеркивается в публикации канала.
Названы три этапа предстоящего украинского наступления
Военный эксперт Джерелиевский: Украинское наступление пройдет в три этапа
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Украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны, считает военный аналитик Борис Джерелиевский.
Джерелиевский в комментарии Ura.ru назвал данные о предстоящем украинском наступлении «своеобразными».
Первой волной, по его словам, станет плохо подготовленная мобилизованная пехота, у которой будет «минимум прикрытия». Атаковать она будет по всей линии фронта, от Васильевки до Марьинки, уточнил эксперт.
Вторая волна будет брошена, если ВСУ найдут «слабое звено», если им удастся «продавить хотя бы переднюю оборону», считает Джерелиевский. Тогда в атаку отправят легкую западную бронетехнику и пикапы с пулеметами. По данным военного эксперта, в распоряжении ВСУ имеется около двух тысяч таких автомобилей.
В случае, если ВСУ решат, что им удалось закрепить прорыв, туда будут двигаться танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота, задачей которых будет максимальное расширение и углубление, добавил Джерелиевский.
При этом, по оценке эксперта, уровень подготовки украинских националистов к наступлению довольно слаб, а основной упор делают не на технику, а на «пушечное мясо». Джерелиевский считает, что Украину ждут чудовищные потери, а успех маловероятен.
Ранее американские СМИ писали, что в Вашингтоне сомневаются в успехе предстоящего украинского наступления.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
Deadline: Актер Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
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Американский актер Морган Фриман заявил, что считает термин «афроамериканец» оскорбительным.
Фриман признался, что не понимает, почему большинство людей использует именно это слово. Он напомнил, что темнокожих называли по-разному, «вплоть до слова на букву «н», но слово «афроамериканец», которое сейчас все используют, кажется актеру оскорбительным, пишет Deadline.
Также он возмутился проведением месяца «черной истории», в рамках которого в США говорят о важнейших людях и событиях в истории африканской диаспоры. «Ты собираешься свести мою историю к месяцу?» – приводит слова Фримана RT.
Кроме того, актер заявил, что большинство темнокожих людей в США – «дворняги», то есть смешанной крови. Также его возмущает, что об Африке в США принято говорить так, будто это одна страна, «тогда как это такой же континент, как, например, Европа».
Напомним, в декабре 2022-го ученые Стэндфордского университета призвали не называть граждан США американцами, поскольку это не вписывается в политическую корректность.
Газета ВЗГЛЯД писала, что России пора придумать американцам новое имя.
Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
Аналитик Онуфриенко: Взятие Авдеевки позволит российским войскам серьезно продвинуться на запад
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Противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ удалось отбить танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки.
«На Авдеевском направлении у противника, что называется, настоящая «сборная солянка» из всех видов бронетехники. В ход идут британские бронетранспортеры Spartan, машины, поставленные США и Европой за последние четыре-пять месяцев, а также советская техника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что для нас Авдеевка не просто стратегически важна, она, пожалуй, важнее Артемовска. После взятия последнего ВС РФ упрутся в новые мощные оборонительные укрепления – Часов Яр, Славянск и Краматорск. А за Авдеевкой ничего подобного нет», – обращает внимание собеседник.
«То есть освобождение населенного пункта снимет колоссальную нагрузку с Донецкого направления и позволит нам серьезно продвинуться дальше на запад. Противник это прекрасно понимает. Именно поэтому постоянно предпринимаются попытки контратаки», – рассуждает эксперт.
«На деле же пока у ВСУ лишь получается вести позиционные бои, полномасштабную атаку организовать они не в силах. Мы также видим противостояние в километре от населенного пункта Северное, фиксируются столкновения на западных окраинах Первомайского и в районе Невельского», – рассказывает аналитик.
«ВСУ постоянно подтягивают дополнительные силы и технику. Однако из-за активной работы нашей авиации и «Солнцепеков» потери у противника достаточно серьезные. Полагаю, что подобные попытки прорыва мы будем наблюдать вплоть до майских праздников, когда украинские военные, как ожидается, попытаются перейти в контрнаступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях. Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
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Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Глава ЕЦБ назвала возможный дефолт в США мировой катастрофой
Глава ЕЦБ Лагард: Дефолт в США стал бы катастрофой и повлек серьезные негативные последствия для всего мира
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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила мнение, что администрация Соединенных Штатов якобы не может допустить дефолт в США, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Лагард заявила в эфире американской телекомпании CBS, что просто не может поверить, что власти США допустили бы такую серьезную катастрофу, как дефолт по долговым обязательствам Соединенных Штатов. По ее словам, это невозможно и она не может поверить, что это могло бы произойти, передает ТАСС.
Вместе с этим глава ЕЦБ подчеркнула, что если бы дефолт произошел, то были бы очень, очень негативные последствия не только для Соединенных Штатов, где возник бы кризис доверия, но и для всего мира. Лагард заявила, что этот вопрос имеет в США политический характер. При этом она выразила мнение, что есть моменты, когда должны возобладать высшие интересы государства.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Минобороны: В Гуляйполе прибыли французские журналисты для съемки провокационного сюжета
В Минобороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты, вероятнее всего, они готовят провокационный сюжет.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что данные о прибытии журналистов предоставила радиоразведка. Уточняется, что журналисты, вероятнее всего, готовят провокационный видеосюжет о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Пасху обстреляли село в Белгородской области.
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
В Польше возмутились обходом россиян запрета на полеты
Onet: Россияне нашли способ обойти запрет на полеты над Польшей с помощью турецких авиалиний
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Российские туристы спокойно пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и над Польшей, пишет портал Onet.
Согласно информации издания, в преддверие Пасхи туристы из Москвы и других российских городов спокойно пролетали в польском небе, «несмотря на введенные санкции». Поляки недоумевают, как это возможно, передает РИА «Новости».
Интернет-издание отмечает, что столь крупная и часто используемая туристам и авиакомпания как, к примеру, Turkish Airlines, все еще летает в Россию. «Только за сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва – Стамбул. Маршрут проходит через Августов, Люблин, Белосток и Жешув», – сообщается в материале.
Onet сетует, что несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов, граждане РФ « все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу».
Напомним, средиземноморское побережье Турции является одним из самых популярных направлением для российских туристов. Власти Турции рассчитывают, что недавно произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на турпотоке.
Российские силы освободили два квартала в Артемовске
МО: Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
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Российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что отрядами «Вагнера» освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовска. Российские Воздушно-десантные войска, по словам официального представителя военного ведомства, сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным МО РФ, потери ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении составили до 145 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, одну гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-20, а также РСЗО «Ураган».
На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях, как сообщает Минобороны, российские Вооруженные силы уничтожили более 45 украинских военных. Поражение нанесено в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка (ДНР). Также ВСУ потеряли два автомобиля и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщил генерал.
Также, по словам Конашенкова, в районе Новодонецкого (ДНР) была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.
Российские ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Сбиты четыре украинских дрона.
Южная группировка войск, сообщил Конашенков, поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады, которая пыталась контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка (ДНР).
На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, уничтожили свыше трех десятков украинских военнослужащих, а также самоходную гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 127 районах.
В районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область) поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО
Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал о проблемах со связью. Глава Большого Камня также пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.
В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник до 18 апреля находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника. Как уточнили в краевой прокуратуре, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
СК начал проверку заявления Митволя о хищении 150 тыс. долларов в ОАЭ
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о хищении 150 тыс. долларов
Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проводит проверку по заявлению Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, о хищении у него более 150 тыс. долларов США, передает ТАСС.
Также, по данным следствия, в ОАЭ проводят проверку местные правоохранительные органы. При этом в российских правоохранительных органах уточнили, что в России (по месту изготовления доверенности, по которой в Дубае были сняты со счета деньги Митволя) уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.
Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
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Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
Глава МО Китая рассказал, что специально выбрал Россию для первого визита
Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности, кадры переговоров транслировал телеканал «Россия 24».
По словам министра, что это должно подчеркнуть особый характер и стратегическое значение отношений Китая и России, передает РИА «Новости».
Ли Шанфу отметил, что «в мире очень неспокойно», поэтому Китай готов развивать сотрудничество с Россией для процветания всего мира. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности.
Ранее Путин на встрече с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу отметил разноплановое сотрудничество России и Китая в военной сфере.
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