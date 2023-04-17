Херсонские волонтеры накануне Пасхи доставили Благодатный огонь в храмы Геническа и других городов

Священный огонь, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, волонтеры доставили в Мелитополь по маршруту: Иерусалим – Сочи – Москва – Ростов-на-Дону – Бердянск – Мелитополь, затем огонь был направлен в Херсонскую область.

В Геническе Благодатный огонь сначала доставили в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, затем в Геническую Горку в Храм Святого Георгия Победоносца, а после развезли по всем храмам области, отмечается в Telrgram-канале «Главное в Херсоне и области».

Благодатный огонь прибыл на Херсонщину, чтобы подчеркнуть связь местных жителей с православным миром, продемонстрировать многовековую традицию христианства и общей историей с Россией.

Православная церковь – духовная основа, которая оберегает и вдохновляет жителей южного форпоста России на бескорыстную поддержку. А великий праздник Пасхи объединяет жителей великой страны вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, отмечают херсонские журналисты.

«Пасха – это символ победы добра над злом, жизни над смертью. Пока Украина уничтожает православие и духовные основы, разрушает храмы и преследует священнослужителей, Россия чтит и сохраняет православные традиции», – подчеркивается в публикации канала.