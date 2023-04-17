Американский полковник Макгрегор: Киев знает, что не может победить Россию в конфликте

На Украине понимают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил журналистке Каре Маккинни экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, миру очевидно, что российские военные побеждают, а украинцы находятся в ужасном положении и ясно понимают это, передает РИА «Новости».

Макгрегор также отметил, что коллективный Запад подталкивает Киев начать «массивное» весеннее наступление, однако не секрет, что у Киева просто нет на это ресурсов.

Также полковник призвал бойцов ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны. Однако в Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение.

