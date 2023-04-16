Названы три этапа предстоящего украинского наступления

Военный эксперт Джерелиевский: Украинское наступление пройдет в три этапа

Украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны, считает военный аналитик Борис Джерелиевский.

Джерелиевский в комментарии Ura.ru назвал данные о предстоящем украинском наступлении «своеобразными».

Первой волной, по его словам, станет плохо подготовленная мобилизованная пехота, у которой будет «минимум прикрытия». Атаковать она будет по всей линии фронта, от Васильевки до Марьинки, уточнил эксперт.

Вторая волна будет брошена, если ВСУ найдут «слабое звено», если им удастся «продавить хотя бы переднюю оборону», считает Джерелиевский. Тогда в атаку отправят легкую западную бронетехнику и пикапы с пулеметами. По данным военного эксперта, в распоряжении ВСУ имеется около двух тысяч таких автомобилей.

В случае, если ВСУ решат, что им удалось закрепить прорыв, туда будут двигаться танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота, задачей которых будет максимальное расширение и углубление, добавил Джерелиевский.

При этом, по оценке эксперта, уровень подготовки украинских националистов к наступлению довольно слаб, а основной упор делают не на технику, а на «пушечное мясо». Джерелиевский считает, что Украину ждут чудовищные потери, а успех маловероятен.

Ранее американские СМИ писали, что в Вашингтоне сомневаются в успехе предстоящего украинского наступления.