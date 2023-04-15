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В США признали, что стали «не лучшей частью мира»
Экс-министр Саммерс: Союз России и Китая привел к опасной для гегемонии США ситуации
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Союз России, Ближнего Востока и Китая крепнет и приводит к «опасной» для американской гегемонии ситуации, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
Саммерс в интервью Bloomberg признался, что видит «тревожные» признаки, свидетельствующие об утрате Соединенными Штатами глобального влияния. По его словам, в мире «растет признание фрагментации» и – что, как считает бывший министр, еще более тревожно – растет ощущение, что США стали «не лучшей частью мира», с которой другим государствам не хочется себя ассоциировать, передает РИА «Новости».
Экс-министр заявил, что другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. Углубление связей между соперниками США грозит обернуться для Вашингтона большими проблемами, причем как в политике, так и в экономике, предостерегает он.
Так, приводит пример экс-министр, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для США, еврозоны и других стран.
Саммерс считает, что если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, то в мире появятся альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России
Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией
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США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.
Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».
Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.
Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.
Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».
По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
В Госдепе пообещали Лаврову холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке
Посол РФ в США Антонов: В Госдепартаменте пообещали России холодный прием главы МИД РФ Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке
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В Госдепартаменте США предупредили российских дипломатов на очень высоком уровне, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил в эфире Первого канала, что в Госдепе на очень высоком уровне предупредили российскую сторону, что Сергея Викторовича Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке ждет очень холодный прием, не уточнив деталей, передает ТАСС.
При этом Антонов отметил, что Москва на протяжении многих лет не видит никакого дружелюбия с американской стороны. По его словам, для России сегодня главное – это добиться результата в выдаче американских виз делегации РФ для мероприятий по линии ООН, чтобы можно было продолжать работать.
В среду Кремль потребовал от США выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, по выдаче виз участникам заседаний Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут в Нью-Йорке в конце апреля.
Названа причина отказа Китая принимать Блинкена
Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату
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Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.
Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.
В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.
По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.
Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».
В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных
Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России
В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».
По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».
Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.
США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
Эксперт: Тейшейра мог стать марионеткой в игре против администрации Байдена
Эксперт Артамонов: Спецслужбы США использовали Тейшейру, чтобы показать несостоятельность администрации Байдена
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Военнослужащего ВВС национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру могли использовать в своей игре спецслужбы США, причем даже без его ведома, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Тейшейру задержали в США по обвинению в публикации секретных данных Пентагона.
«Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.
«Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечкой, за которой стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели некорректно. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.
«Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.
Ранее в США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую, предположительно, информация и попала в сеть. Об этом сообщает издание The New York Times.
Газета подчеркивает, что доступ к засекреченным данным в ВС США распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМФ, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.
Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, пишет издание The New York Times. Беседа была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».
Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.
При этом сам летчик считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает издание The Washington Post. Как рассказали его друзья, он считал, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.
В четверг летчика арестовали федеральные власти, сообщает издание CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
СМИ назвали победу Путина над Байденом «ударом молота» для США
The Times: Победа Путина над Байденом станет для США ударом молота
Стремление президента США Джо Байдена поставить главу российского государства Владимира Путина в тупик путем ведения опосредованной войны станет «ударом молота» для Америки, говорится в материале The Times.
Издание отмечает, что Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или на то, чтобы поставить Путина в тупик, передает Ura.ru.
Провал подобной тактики станет для Украины гуманитарной и политической катастрофой и ударит молотом по авторитету и лидерству США.
Кроме того, The Times отмечает провал политики Байдена по отношению к Китаю. Провалы американского президента являются главной стратегической проблемой для Запада, пишет издание.
Ранее обозреватель American Thinker Лора Веллингтон отметила, что популярность Путина в США растет.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Стали известны полученные Пентагоном данные о слежке за Гутерришем
США недовольны Гутерришем из-за его готовности пойти навстречу России в зерновой сделке
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Утечка секретных документов США выявила слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем, который якобы был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия из-за Украины, сообщает Би-би-си.
Американские секретные документы, которые попали в Сеть, касаются слежки Вашингтоном за генсеком ООН. Согласно слитым в Сеть данным, Гутерриш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. Генсек ООН якобы прилагал усилия для возможности экспортировать попавшим под санкции российским компаниям и бизнесменам, передает РИА «Новости».
В США сочли, что действия генсека ООН «подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине».
В одном из слитых документах за февраль сообщается, что Гутерриш в разговоре с его заместителем Аминой Мохаммед негодовал из-за призыва главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине. Также Мохаммед в этом разговоре при обсуждении африканского саммита заявила, что «не доверяет» президенту Кении.
Би-би-си сообщает, что США регулярно шпионят за ООН, но в данном случае слив информации может навредить Гутерришу.
Ранее сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Утечку данных Пентагона сочли началом потопления «украинского корабля»
TAC: Утечка данных Пентагона – это начало потопления «украинского корабля»
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Обнародование секретных документов Пентагона в Сети указывает на то, что украинский корабль начал тонуть, пишет для издания The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.
В статье журналист напомнил о выражении, которое приписывают Бенджамину Франклину, а именно – «большой корабль потонет от небольшой течи». Девлин призвал американскую администрацию серьезно отнестись к этому, передает телеканал 360.
«Украина не огромный корабль, а слив документов – не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 млрд долларов», – добавил журналист.
Резюмируя, Девлин отметил, что утечка документов может указывать на то, что американские власти когда-либо признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.
Ранее СМИ сообщили, что в США арестовали военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Позднее стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине. Тейшейра охарактеризовал конфликт на Украине как «удручающий».
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?
Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США
Экс-агент ФБР Роули: США могли организовать утечку документов для запугивания России
Американская администрация могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, выразил мнение экс-агент ФБР Колин Роули.
По его словам, это может сделать один человек, а также это могло пройти после одобрения на высоком уровне, возможно президентом, передает РИА «Новости».
Роули добавил, что утечка организована с применением дезинформации, чтобы направить Россию по ложному следу.
Телеканал NBC ранее сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона
NYT: Секретные документы Пентагона слил в Сеть военный ВВС нацгвардии США
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В США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть, сообщает The New York Times.
Тейшейра служит в разведывательном подразделении ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, возглавляет группу на платформе Discord, в которую входило от 20 до 30 пользователей. Издание пишет, что власти США могут его задержать уже в четверг по делу об утечке в Сеть американских секретных документов, передает ТАСС.
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.