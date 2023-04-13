Мишустин задал тюменским школьникам задачу про муху и стакан

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения в Тюмени физико-математической школы (ФМШ) с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла задал школьникам задачу про стакан, муху и крошку хлеба.

Задать задачу премьера попросила одна из учениц, передает РИА «Новости».

Мишустин поинтересовался, сложную или простую задачу хочет девочка. После этого он предложил детям найти кратчайшее расстояние, которое должна была проползти муха, севшая на стакан, до крошки хлеба с противоположной от нее стороны.

Одна из школьниц смогла найти верный ответ, она изобразила его с помощью рисунка на доске.

«А еще вам задание домашнее – доказать, что именно так», – сказал Мишустин.

Он также задал школьникам решить дома еще одну задачу. Детям нужно изобразить фигуру, которую надо нарисовать на листе бумаги, три раза оторвав руку.

«Кто решит – пришлите», – добавил премьер. Он похвалил школьников и тех, кто создал такое учебное заведение и учителей.

«Посмотрите, как они работают – у вас уже молодые ученые ребята, вы и прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес делаете. Ну и, конечно, самое важное – заинтересовать их в будущей профессии», – заключил Мишустин.

Мишустин не первый раз задает задачи школьникам, одну из его физтеховских задач ученики 11 класса физтех-лицея имени Капицы решить не смогли.