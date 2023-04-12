Общество «Знание» и Роскосмос провели космический марафон «Ключ на старт»

В студиях Общества «Знание» в честь Дня космонавтики в 11 городах – Москве, Казани, Саранске, Вологде, Туле, Владивостоке, Екатеринбурге, Сочи, Курске, Архангельске и Пятигорске – состоялись выступления известных космонавтов, ученых, изобретателей, инженеров и других экспертов.

«Сегодня мы вместе с Госкорпорацией «Роскосмос» уже второй раз организуем просветительский марафон. Здесь ученые, инженеры, все те, кто интересуется и связал свою жизнь с космической отраслью, рассказывают о вкладе нашей страны в освоение космоса, о будущих планах, о современных технологиях, которые используются для того, чтобы сделать космос ближе, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Помимо марафона, Общество «Знание» и Роскосмос с сегодняшнего дня и до 26 апреля будут проводить специальные кинопоказы, посвященные космосу.

«Мы совместно реализовали огромное количество проектов. Например, школьники, участники наших инициатив, смогли попасть на космодром Восточный. Совсем недавно мы вместе подготовили урок в рамках цикла «Разговоры о важном», и в каждом классе, в каждой школе ребята смогли погрузиться в историю освоения космоса и, конечно же, узнать больше про колоссальную роль нашей страны в освоении космического пространства. Уверен, мы продолжим развитие нашего плодотворного сотрудничества», – приводятся слова Древаля на сайте общества.

В прямом эфире марафона «Ключ на старт» прозвучало обращение генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, который отметил, что в истории нашей страны достаточно примеров достижений в покорении космического пространства, однако мы все должны стремиться к их приумножению уже в настоящем времени.

«Почти 70 лет назад человечество открыло дорогу в космос, и сделала это наша страна. Циолковский, Королев, Гагарин и тысячи других имен навеки вписаны в мировую историю. Наши предшественники сделали мощный задел, наделив страну статусом ведущей космической державы. Но на заслугах прошлого далеко не уедешь – последние события показали необходимость скорейшей реализации иных подходов к работе. Мы должны внедрять новые технологии, нарастить объемы производства», – сказал он.

Одной из площадок московского марафона стал легендарный Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Параллельно с марафоном здесь же прошла ежегодная акция «Всероссийский космический диктант» от Госкорпорации «Роскосмос»: проект реализуется с 2019 года и направлен на популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики. Вопросы диктанта охватывают разные сферы знаний: биография легенд российской и советской космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многие другие интересные факты, благодаря чему участники диктанта получают возможности для разнопланового просвещения.

Одним из гостей акции «Всероссийский космический диктант» и марафона «Ключ на старт» стал летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев. Говоря о сегодняшних мероприятиях, он выразил убежденность, что их проведение способствует вовлечению в космическую отрасль представителей молодого поколения:

«День космонавтики у нас начинается примерно за две недели до этого праздника, ведь мы выполняем роль популяризаторов отрасли. Мы ездим по разным городам нашей страны – в школы, на предприятия. Это очень полезно для нас, потому что таким образом мы привлекаем внимание молодежи», – сказал космонавт.

«В целом бы хотел отметить, что интерес молодежи растет год от года. Мне есть с чем сравнивать, я начал заниматься популяризацией космонавтики примерно 20 лет назад, когда попал в отряд космонавтов, и тогда темой космоса интересовались единицы. А сейчас это уже миллионы. Сегодня ни одна поездка не обходится без того, чтобы к тебе не подошел какой-нибудь молодой человек и не поблагодарил, не задал вопрос о космонавтике», – добавил Артемьев.

Также на марафоне «Ключ на старт» выступили: летчики-космонавты, Герои России Александр Лазуткин и Олег Новицкий, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и другие. В прямом эфире состоялось включение с Международной космической станции, откуда с праздником зрителей поздравили летчик-космонавт, Герой России Сергей Прокопьев, космонавты-испытатели Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.