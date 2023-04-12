Мишустин в День космонавтики посетил НПО им. Лавочкина Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников Названы сроки начала подготовки женщины-космонавта из Белоруссии Роскосмос анонсировал приезд женщины-космонавта из Белоруссии в конце лета 12 апреля 2023, 17:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Приезд белорусской женщины-космонавта в Россию предполагается в конце лета – начале осени, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Женщина-космонавт из Белоруссии должна прибыть в Россию примерно за шесть месяцев до полета, полет рассчитывают провести весной 2024 года, сообщил Крикалев ТАСС. До этого руководитель Центра Келдыша Владимир Кошлаков рассказывал, что космонавт из Белоруссии на борту МКС займется проверкой работы российского самозалечивающегося материала в условиях космического полета. Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС. «В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин. Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли». Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться. Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Появились кадры съемки из космоса облака пепла из вулкана Шивелуч Роскосмос показал кадры со спутника с облаком пепла в окрестностях вулкана Шивелуч

Текст: Ольга Никитина

Роскосмос опубликовал кадры со спутника, на которых видны последствия извержения вулкана Шивелуч. В Telegram-канале Роскосмоса сообщается, что съемку провел спутник «Арктика-М». Сегодня утром на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. В Росавиации ранее сообщили, что пилоты получили указание учитывать извержение камчатского вулкана Шивелуч при выборе маршрута. Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Новости СМИ2 Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости». Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он. Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции. Рассекреченное дело Гагарина представили в Петербурге Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в Петербурге в День космонавтики 12 апреля 2023, 13:22 Текст: Александра Юдина

Рассекреченное личное дело Юрия Гагарина представили в цифровом формате на конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке» в Петербурге, материалы есть в открытом доступе, заявил начальник отдела научной экспертизы фонда, кандидат исторических наук Алексей Воронович. По его словам, оцифрованное личное дело Юрия Гагарина находится теперь в Президентской библиотеке в открытом доступе пока только в электронном читальном зале, но в ближайшее время может появиться на портале. В данный момент опубликована подробная библиографическая справка, передает ТАСС. Воронович отметил, что материалы личного дела (анкета, подробная таблица о прохождении военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов, характеристики с места учебы) подтверждают правдивость сложившегося вокруг Гагарина «образа идеального человека». Эксперт исторических наук заверил, что рассекреченные материалы позволили уточнить некоторые даты, а также небольшие биографические детали. Так, в этом помогли две автобиографии, написанные рукой первого космонавта в 1957 и 1960 годах. Отмечается, что личное дело Гагарина было передано на оцифровку в Президентскую библиотеку госкорпорацией «Роскосмос» в марте 2023 года. «Мы очень быстро смогли доставить личное дело из Москвы в Санкт-Петербург, аккуратно, внимательно его оцифровали. Затем это дело тут же увезли обратно в Москву, а мы уже начали работать над обработкой цифровых копий», – подчеркнул Воронович. Юрий Гагарин внес неоценимый вклад в развитие космической отрасли, как другие космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины. Новости СМИ2 Путин поставил задачу увеличить выпуск спутников 12 апреля 2023, 18:07 Текст: Ольга Иванова

Необходимо значительно увеличить производство спутников, Россия может решать эти задачи, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню космонавтики. «Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», – цитирует его РИА «Новости». Он также добавил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Путин отметил, что за созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых. «Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал… Вот сегодня мы с Юрием Ивановичем (Борисовым, главой Роскосмоса) отмечали, слава богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд. Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей.

Роскосмос начал рассматривать возможность полета в космос иностранцев Борисов: Роскосмос ведет переговоры с несколькими странами о полете их представителей в космос 12 апреля 2023, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Переговоры о полете иностранных граждан в космос ведутся с несколькими государствами, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, ведутся переговоры с представителями зарубежных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий, передает ТАСС. Борисов уточнил, что переговоры находятся на разной стадии, с какими конкретно странами ведутся переговоры он не уточнил. Борисов рассказал также, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» уже прорабатывает серийное изготовление кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», при этом глава Роскосмоса подчеркнул, что подход к данному вопросу требует особого внимания, поскольку в первую очередь должна быть обеспечена безопасность космонавтов. Ранее гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что космонавт из Белоруссии во время нахождения на борту МКС проверит действие российского самозалечивающегося материала в условиях космического полета. Новости СМИ2 В День космонавтики отметили юбилей Александра Островского 12 апреля 2023, 11:27 Текст: Александра Юдина

Госкорпорация «Роскосмос» и общероссийский проект «Народов много – Родина одна» подготовили к 12 апреля поздравление с Днем космонавтики и с 200-летним юбилеем русского драматурга Александра Николаевича Островского. В День космонавтики в Центре подготовки космонавтов прочли отрывок из пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». На все времена полет Юрия Гагарина останется мировым достоянием, гордостью достижений российской науки. Неоценимый вклад в развитие космической отрасли внесли космонавты, инженеры, конструкторы, летчики-испытатели, выпускники и преподаватели профильных вузов из всех уголков нашей многонациональной Родины. Кроме того, в среду отмечается 200 лет со дня рождения величайшего русского драматурга Александра Островского, который является автором более 50 пьес, которые и сегодня составляют основу российского театрального репертуара, прозванного «Колумбом Замоскворечья» и «русским Шекспиром». Отмечается, что в честь обеих знаменательных дат, космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина» Денис Матвеев из Центра подготовки космонавтов прочел отрывок из пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» и пожелал всем быть счастливыми и не забывать, что «народов много, а Родина одна». Мишустин в День космонавтики посетил НПО им. Лавочкина 12 апреля 2023, 17:29 Текст: Ольга Никитина

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду, в День космонавтики, посетил НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) в подмосковных Химках – одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Председатель правительства осмотрел участок сборки космического аппарата «Спектр-УФ» – космическую обсерваторию, предназначенную для исследования объектов Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне. Аппарат после 2028 года планируется оснастить телескопом собственной разработки НПО Лавочкина с диаметром зеркала 170 см, передает РИА «Новости». Ранее в среду президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Глава государства сообщил, что в 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей. Новости СМИ2 Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к отрасли Путин поздравил с Днем космонавтики причастных к космической отрасли 12 апреля 2023, 14:53 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. «Естественно, сегодня наш разговор не может не начаться с поздравления и в Ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли. Тут даже шире – всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности. Хочу пожелать огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса», – сказал он, обращаясь к Борисову, сообщает РИА «Новости». Путин также поздравил Борисова с Днем космонавтики и пожелал успехов в освоении космоса. «Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно и для нашей страны, и для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования систем обороноспособности страны», – отметил Путин. Ранее сообщалось, что Путин в День космонавтики пообщается с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым и выступит на премьерном показе кинокартины «Вызов» – первого художественного фильма, снятого на МКС, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Ученые российских регионов рассказали о вкладе в изучение космоса 12 апреля 2023, 13:39 Текст: Александра Юдина

Инициированный российским лидером Владимиром Путиным «Национальный проект наука и университеты» поставил задачу развития масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям, специалисты регионов России принимают активное участие в изучении космоса. Специалисты ракетно-космической отрасли создают новые материалы для ракет, помогают ученым в исследовании других планет, разрабатывают программные комплексы для моделирования и проектирования многоспутниковых космических систем и многое другое, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В частности, ученые Белгородского госуниверситета разработали устройство, способное поддерживать жизнь микроклонов растений в условиях космоса. С помощью инновационной разработки можно выращивать растения в условиях космоса в течение длительного времени без непосредственного участия человека, а также отслеживать состояние растений благодаря фотокамере и системе передачи данных. Как рассказал кандидат физико-математических наук и директор инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, устройство состоит из трех кубических отсеков, у которых боковые поверхности снабжены солнечными батареями. «В двух отсеках расположен модуль полезной нагрузки, состоящий из блока управления системами жизнеобеспечения растений и приема-передачи данных на Землю. В третьем отсеке расположена камера автономного роста растений, содержащая две титановые вакуум-герметичные ячейки с питательной средой и микроклонами растений. Каждая ячейка может вмещать до четырех растений», – пояснил он. В казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) в преддверии Дня космонавтики готовили к запуску спутник. Это будет уже второй спутник КНИТУ-КАИ, который будет называться «КАИ-2». Первый был доставлен на околоземную орбиту восемь месяцев назад. Известно, что проект заявлен коллективом Института Радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий (ИРЭФ-ЦТ) и специализированного учебного научного центра (СУНЦ), созданного на базе университета по национальному проекту «Наука и университеты». Отмечается, что новый спутник, как и первый, будет оснащен волоконно-оптической измерительной системой и фотокамерой. Однако, в отличие от первого, КАИ-2 сможет обмениваться информацией с любым радиолюбителем, прошедшем определенную верификацию. Для обмена информацией со спутником в одном из зданий КНИТУ-КАИ планируется установка приемо-передающего комплекса, что позволит обучающимся СУНЦ и ИРЭФ-ЦТ самостоятельно выгружать фотоматериалы и данные телеметрии со спутника, а также управлять работой полезных нагрузок. В свою очередь ученые Самарского университета им. Королева – вуза-участника программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты» – разработали два компактных гиперспектрометра, которые должны расширить возможности отечественных наноспутников. Так, оснащенные такими приборами миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут более эффективно решать задачи экологического мониторинга и умного земледелия, выявлять выбросы парниковых газов и проводить геологоразведку труднодоступных территорий, обнаруживая расположение потенциальных месторождений различных минералов, нефти и газа. Как отметил профессор кафедры технической и доктор физико-математических наук Роман Скиданов, с помощью гиперспектрометра, снимающего в SWIR-диапазоне, наноспутники смогут эффективно обнаруживать парниковые газы, фиксируя выбросы метана и CO2. С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Новости СМИ2 Выставка ко Дню космонавтики открылась в Государственном Кремлевском дворце 12 апреля 2023, 17:15 Текст: Елизавета Шишкова

В фойе Государственного Кремлевского дворца открылась фотовыставка ко Дню космонавтики, на фото изображены космонавты и специалисты ракетно-космической отрасли в процессе работы над ракетами-носителями и космическими аппаратами. На одном из снимков космонавт Олег Новицкий приветствует прибывшую на орбиту актрису Юлию Пересильд. Еще один посвящен работе со спутником «Глонасс-М» на АО «Решетнев». Также в экспозиции есть фото возвращения на Землю корабля «Союз МС-17», передает ТАСС. В Государственном Кремлевском дворце 12 апреля также пройдет премьера первого фильма, снятого в космосе, «Вызов». Во дворец уже прибыли исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Ранее президент Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса. Путин назвал будущую российскую станцию форпостом страны в космосе 12 апреля 2023, 18:16 Текст: Алексей Дегтярёв

Отечественная орбитальная станция, находящаяся в разработке, должна стать форпостом России в космосе, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. «Безусловно, нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что новая станция будет нацелена в том числе на решение задач, стоящих перед страной в «самом широком смысле этого слова». Ранее в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС), а также этапы ее создания Роскосмосу уже распланированы. Новости СМИ2 В Китае возложили цветы к бюсту Гагарина

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В китайском городе Далянь в районе Люйшунь (бывший Порт-Артур) возложили цветы к бюсту первого космонавта Юрия Гагарина, сообщил генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко. Москва и Пекин тесно взаимодействуют в космосе, в конце 2022 года стороны приняли программу развития сотрудничества на 2023–2027 годы и подписали межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции, напомнил генконсул, передает ТАСС. В церемонии участвовали российские дипломаты, председатель Китайского общества по культурному обмену между Китаем и Россией в Порт-Артуре Кай Чэнлянь. В Даляне и Шэньяне прошли тематические кинопоказы, в ходе них зрители увидели эпизоды документальной хроники о жизни Гагарина. Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов» 12 апреля 2023, 18:36 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателем фильм «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС. «Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», – сказал глава государства на премьере картины в Кремле. Он отметил, что создатели фильма совершили настоящий гражданский и человеческий поступок, добыв для России первенство в съемках в космосе, передает ТАСС. Выход фильма Путин назвал уникальным событием для мирового кинематографа. Президент пожелал всем приятного просмотра и покинул зал. Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новости СМИ2 Путин заявил о наращивании Россией потенциала в космосе 12 апреля 2023, 18:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Российская космическая отрасль наращивает потенциал, об этом говорят 100 запусков без аварий, заявил президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. «Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд», – цитирует Путина ТАСС. Это очень хороший показатель того, что отрасль «встает уверенно на ноги. При этом нужно идти дальше и осваивать новые рубежи. Покорители космоса сейчас являют собой пример в решении задач укрепления технологического суверенитета, подчеркнул президент. «Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это передовые, необходимые на Земле технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны», – сказал Путин. «Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», – отметил глава государства. Также в среду президент заявил, что необходимо значительно увеличить производство спутников.