Спрос на автомобили «Москвич» превысил ожидания

Гендиректор: Спрос на автомобили «Москвич» оказался выше ожидаемого

Интерес к автомобилям «Москвич», продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах – в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.

По его словам, интерес к моделям во всех регионах, где представлены официальные дилеры, очень высок и превосходит ожидания, передает РИА «Новости».

Пронин добавил, что было заключено соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» и 2 тыс. электромобилей «Москвич 3е» в парки такси и каршеринга.

Он отметил также, что автозавод «Москвич» в будущем планирует рассмотреть возможность экспорта машин бренда, однако сейчас сконцентрирован только на российском рынке.

Ранее Пронин сообщил, что в ближайшее время в продажу поступит городской кроссовер «Москвич 3» в комплектации «комфорт».