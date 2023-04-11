Лидеры России обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи

В рамках встречи участники клуба Лидеров России «Эльбрус», победители, финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объединились для обсуждения задач и целей проекта в 2023 году.

Особое внимание Лидеры России уделили интеграции духовно-нравственных ценностей в мастер-классы проекта.

«Академия лидерства» – это просветительские мастер-классы и мероприятия для школьников и студентов от участников конкурса «Лидеры России». В этом году впервые к участию в проекте приглашаются выпускники всех проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как отметил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, важно, что участники проекта «Академия лидерства» и клуба «Эльбрус» после конкурса «Лидеры России» собрались для совместной деятельности на благо общества. «Лидеры России как поведенческий образец, ролевая модель являются маяком для молодежи. Вы через передачу лидерских знаний молодому поколению демонстрируете ту самую ценность из указа президента – служение Отечеству и ответственность за его судьбу», – подчеркнул Новиков.

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной думы Татьяна Дьяконова напомнила, что проект «Академия лидерства» был запущен год назад, в апреле 2022 года. «Фактически «Академия лидерства» как проект зародился пять лет назад. Участники конкурса «Лидеры России» в рамках испытаний должны были представить свой социальный проект «Сердце Лидера», а по итогу конкурса многие лидеры продолжили реализовывать проекты самостоятельно. Один из таких проектов – «Уроки лидерства», с него все началось», – отметила Дьяконова.

«Сегодня проект «Академия лидерства» – это восемь методологий, более 90 тыс. школьников и студентов по всей России, которые стали слушателями мастер-классов, более 900 участников конкурса «Лидеры России» выступают спикерами и наставниками для молодого поколения. Согласно статистике, каждый день в разных уголках нашей страны Лидеры России передают свой опыт, знания и экспертизу молодежи», – добавила депутат.

Со своей стороны генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», и. о. ректора президентской академии Алексей Комиссаров, выступая по видеосвязи, рассказал про стартовавший 4 апреля новый, пятый сезон конкурса «Лидеры России» и отметил, что под эгидой клуба «Эльбрус» Лидеры России на протяжении пяти лет создавали десятки социально-ориентированных проектов, которые приносят реальные результаты. Один из таких проектов – «Академия лидерства».

«Только за 2022 год Лидеры России провели более 400 мастер-классов в 57 регионах нашей страны, в том числе в новых субъектах России. 36 тыс. школьников и студентов смогли научиться новым полезным навыкам, вдохновиться на поиск возможностей и участие в проектах нашей платформы «Россия – страна возможностей». Благодарю, что вы развиваете клуб «Эльбрус», Академию и инвестируете свое время и другие ресурсы в помощь людям – объясняете, как определиться с профессией, учите планировать бюджет, напоминаете молодому поколению о величии русской культуры и о наших национальных героях», – сказал Комиссаров.

В рамках мероприятия прошла пленарная дискуссия «Традиционные российские духовно-нравственные ценности в контексте формирования мировоззрения детей и молодежи». Участники дискуссии сошлись во мнении, что России навязана цивилизационная война, сложная, гибридная – экономическая, информационная, а главное – ценностная.

В сессии приняли участие профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты Российской федерации Александр Асафов, президент ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин и доцент факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Кирилл Телин.

Научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин выразил надежду, что партнерство проекта «ДНК России» и клуба Лидеров России «Эльбрус» будет плодотворным. Он отметил, что клуб «Эльбрус» объединяет людей, которые уже сегодня принимают решения и реализуют социально значимые инициативы.

По словам Ольги Голышенковой, ценностный каркас – это наша основа, которая формирует уверенность в завтрашнем дне. Это успешные практики прошлого, на которые мы можем положиться.

Напомним, 4 апреля открылась регистрация для участия в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ).