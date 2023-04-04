Началась регистрация участников пятого конкурса управленцев «Лидеры России»

Регистрация для участия в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) открылась во вторник, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Лидеры России» за эти годы – это уже целая команда, президентская команда, потому что проект «Лидеры России» запущен по прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Это целый социальный лифт, честный, открытый, конкурентный отбор талантливых людей, для которых благодаря решениям президента создается уникальная возможность расти, повышать свою квалификацию», – сказал Кириенко, передает ТАСС.

«Лидеры России» – это не только конкурс, это огромная программа обучения, это лучшие управленцы страны в качестве наставников, это уже целая команда успешных людей. <...> Люди востребованы, и у вас есть возможность стать частью этой уникальной команды. Все зависит от вас, все в ваших руках, вперед и желаю всем участникам удачи», – добавил он.

Участниками пятого конкурса могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. «Согласно статистике, более трети участников – представители малого бизнеса и начинающие предприниматели, еще около 15% – руководители крупного и среднего бизнеса. Развивать свои навыки нужно всем управленцам: и на государственной службе, и в науке и образовании, и в бизнесе, и тем, кто управляет тысячами сотрудников, и тем, кто пока осуществляет линейное руководство», – отметил гендиректор РСВ, и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

В пятом сезоне конкурса впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит персональные рекомендации по совершенствованию своего стиля управления. «Чем больше этапов конкурса проходит участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получает. Это индивидуальный план развития, основанный на комплексной оценке управленческих способностей», – уточнили в пресс-службе РСВ.

В числе главных призов пятого конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты – на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.