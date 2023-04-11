Выборы мэра Томска не состоялись

Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле

Глава Минобороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен в Гостомеле

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в прошлом году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом, сообщает издание «Украинская правда».

Резников рассказал, что в прошлом году должен был ехать в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины в Гостомеле. Именно туда произошла массированная высадка российского десанта, сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что если бы он и его команда приехали туда на несколько дней раньше, то оказались бы в плену. Избежать этого удалось благодаря тому, что был нарушен «протокол безопасности», и военные «просто распылились по разным зданиям Минобороны», и их не получилось быстро собрать для поездки.

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.