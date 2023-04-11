В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты

Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет

В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.

Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».

Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.

Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как «Салах-ад-Дин» (предположительно, министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».

Так же в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.

Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».

