Пепловое облако заволокло небо после извержения вулкана в Камчатском крае

Глава Усть-Камчатского района Бондаренко сообщил о пепловом облаке над поселками после извержения вулкана на Камчатке

В результате извержения вулкана Шивелуч небо над несколькими поселками Усть-Камчатского района заволокло пепловое облако, сообщил глава района Олег Бондаренко. По данным камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», высота пеплового выброса достигла примерно 20 тыс. м над уровнем моря.

Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник (поздним вечером в понедельник по мск). Как сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Вулкану «присвоен наивысший красный код авиационной опасности», передает РИА «Новости».

Бондаренко в Telegram сообщил, что «пепловой тучей заволокло небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи и Козыревск», а в «Ключах и селе Майском начался пеплопад». По его словам, «гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке».

Работа образовательных учреждений района временно прекращена, местным жителям не следует выходить из дома и покидать помещения без крайней необходимости, передает ТАСС.

Напомним, в августе и ноябре в институте сообщали, что активность камчатского вулкана Шивелуч стала опасной.