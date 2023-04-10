Имама ударили ножом во время молитвы в мечети в США

NBC: Имама ударили ножом в спину во время молитвы в мечети в США, нападавший арестован

Мужчина напал на имама по время молитвы в одной из мечетей в штате Нью-Джерси в США и нанес ему несколько ударов ножом в спину, нападавший арестован, сообщает телеканал NBC.

Как сообщил представитель мечети Абдул Хамден, нападение произошло в воскресенье в городе Патерсон, когда молящиеся встали на колени во время молитвы, этот человек вытащил нож и бросился на имама, несколько раз ударив его ножом в спину, после чего прихожане бросились на мужчину и удерживали его, пока полицейские не прибыли и не взяли нападавшего под стражу, передает РИА «Новости».

Как сообщила местная полиция, нападавший – 32-летний Сериф Зобра, ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство. Власти расследуют случившееся, мотив действий мужчины выясняется. По данным ведомства, Зобра несколько раз посещал мечеть перед нападением.

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