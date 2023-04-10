В Росатоме подвели итоги научно-исследовательской работы за 2022 год

Ключевые показатели по пяти федеральным проектам программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» (КП РТТН) выполнены Росатомом в 2022 году, сообщили в госкорпорации.

В частности, организации Росатома выполнили работы по 54 госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на сумму 14,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Объем финансирования составил 125,2 млрд рублей (из них федеральный бюджет – 24,5 млрд рублей, внебюджетное источники – 100,7 млрд рублей). Текущая степень готовности объектов капитального строительства – 36,5% (36,9% – по первому федеральному проекту, 43,8% – по второму, 27,6% – по третьему и 37,5% – по пятому).

Проведение комплексной программы по развитию атомной науки и технологий – это важный шаг развития страны, создания наукоемких технологий. Многолетняя программа может дать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты, определяющие будущее атомной энергетики и развития ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других отраслей, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

В рамках инициативы социально-экономического развития «Новая атомная энергетика» в 2022 году был разработан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой для атомных станций малой мощности (АСММ).

Также введена в эксплуатацию первая очередь учебно-тренировочного информационного центра Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), сооружаемого в рамках проекта «Прорыв».

Активная зона реактора БН-800 (энергоблок № 4 Белоярской АЭС) была загружена МОКС-топливом на 93%. Получены результаты НИОКР в области замыкания ядерного топливного цикла, создания атомных станций малой мощности и теплоснабжения, промышленных реакторов на быстрых нейтронах.

В планах на 2023 год – завершение разработки технического проекта комплекса обращения с ядерным топливом АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н, монтаж опорной плиты корпуса блока в рамках сооружения установки БРЕСТ-ОД-300, загрузка МОКС-топливом на 100% активной зоны реактора БН-800.

В рамках федерального проекта создания экспериментально-стендовой базы выполнены запланированные НИОКР в обоснование безопасности многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР и продления сроков эксплуатации БОР-60, продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий.

На основе отраслевой программы перспективных экспериментальных исследований на МБИР, утвержденной в 2021 году, продолжилось формирование международной программы исследований.

В апреле 2022 года на площадку сооружения МБИР с опережением сроков доставили корпус реактора – уникальное изделие длиной 12 метров, диаметром четыре метра и весом более 83 тонн.

В январе 2023 года была завершена установка корпуса реактора в проектное положение. Сейчас на строительной площадке трудятся более 1300 рабочих и инженеров. Полностью завершить строительные работы планируется в 2026 году, на год раньше запланированного срока.