Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Глава ЦБ: Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет

Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных абсолютная неправда, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, это просто еще один способ расчетов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что пенсии будут платиться только в цифровых рублях, но это абсолютная неправда. Набиуллина добавила, что цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет и является еще одним из способов расчета, передает РИА «Новости».

Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами в любой жизненной ситуации.

Набиуллина добавила, что главным преимуществом, которое цифровой рубль даст человеку, – это полностью бесплатные переводы для физлиц, также, владелец кошелька будет видеть иметь возможность совершать любые операции с цифровым рублем в приложении любого другого банка, где у него есть счета.

Ранее в ЦБ сообщили, что Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы.