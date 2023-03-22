|
|
ЦБ определил сроки начала тестирования реальных платежей цифрового рубля
ЦБ анонсировал тестирование реальных платежей с цифровым рублем после появления нормативной базы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы, сообщила пресс-служба регулятора.
Изначально ЦБ планировал начать пилотный проект с платежами цифровым рублем с 1 апреля 2023 года, передает ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что Банк России готов к началу пилотного проекта в заявленные сроки – в апреле. Но для начала необходимо наличие правовой основы, так как в проекте будут принимать участие реальные люди, и операции будут проводиться на реальных деньгах.
Напомним, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, дающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов им.
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
|
|
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Актер Збруев рассказал о своей пенсии
Российский актер театра и кино Александр Збруев заявил, что не знает размер своих пенсионных выплат.
Збруев сообщил, что размер пенсии, по его мнению, «очень-очень важен» для неработающих пенсионеров, поэтому они его знают точно.
«Я ведь работаю», – указал артист в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Актер добавил, что получает пенсию на банковскую карту, но точный размер выплат назвать не может.
Артист рассказал, что его пенсия отличается от суммы, получаемой другими актерами, так как ему полагается надбавка за статус народного артиста РСФСР.
Напомним, Збруева многие зрители помнят по фильмам «Все будет хорошо», «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс» и многим другим.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
Российские войска блокировали Артемовск
Советник Пушилина: Артемовск практически блокирован
Артемовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, город практически блокирован, передает РИА «Новости».
Ранее Гагин рассказал, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
Профессор Карнеев объяснил свой обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»
Глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Карнеев объяснил свой обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев, который упал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», заявил, что «нехорошо себя почувствовал», но с темой обсуждения это не было связано.
Карнеев пояснил, что, почувствовав себя плохо, не стал покидать передачу, решив «дождаться перерыва». В результате, как заявил профессор, «буквально на две-три секунды потерял равновесие», пишет «Фонтанка».
«Врача срочно в студию! Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» – сказал Соловьев. Несколько участников передачи подбежали к упавшему Карнееву.
Позднее он заявил, что врача «позвали на всякий случай», тот решил, что «ничего страшного». Карнеев отметил, что, насколько может судить, не терял сознание, а просто упал.
В Telegram-канале Соловьева сообщается, что «обморок был кратковременным».
В передаче также участвовали член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
|
|
В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
Журналист Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
|
|
Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках», в частности эта тема обсуждалась на закрытой встрече в ходе визита канцлера в Вашингтон в начале марта.
По информации Херша, в ходе поездки Шольца в США были только два открытых мероприятия, передает РИА «Новости».
Однако позже появились данные о 80-минутной встрече президента США Джо Байдена и Шольца, на которой большинство времени не присутствовали даже помощники. Официальных заявлений после встречи опубликовано не было.
По данным Херша, Шольц поддерживает с осени 2022 года попытки США скрыть данные о диверсии на газопроводах.
По его словам, «все еще открыт вопрос» о том, знал ли Шольц заранее о диверсии.
«Следует отметить, что канцлер Шольц... с прошлой осени явно замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», – написал американский журналист в аккаунте на платформе Substack.
Херш добавил, что Байден принял глупое решение о диверсии на «Северных потоках» – и теперь вынужден лгать.
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь
|
|
Надводные беспилотники были уничтожены утром в среду в Севастополе, боевые корабли не повреждены, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он пояснил, что в данный момент уничтожены три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, однако «наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия».
Развожаев добавил, что по воздушной цели отработала система ПВО.
«Военные корабли не пострадали», – заключил губернатор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard
Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.
Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.
«В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.
Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.
Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
Протокол за дискредитацию ВС России составлен на актера Дмитрия Назарова
На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Дата его рассмотрения пока не назначена. В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова. Сообщалось, что причиной стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения». При этом Назаров заявлял, что «ничего не знает» о своем увольнении.
Шойгу: Два украинских БПЛА в Севастополе сбили девушки-военные
Глава Минобороны Шойгу: Два украинских БПЛА в Севастополе сбили девушки-военные
Два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в утреннем промежутке между 4.00 и 5.56 два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, передает ТАСС.
Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Напомним, в среду утром Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь. Позднее в Крыму злоумышленники взломали эфиры ряда радиостанций и начали распространять фейковую информацию.
Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
|
|
Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.