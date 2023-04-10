Стало известно об опасениях украинцев попасть на фронт в случае затягивания конфликта

Washington Post: Украинцы боятся попасть на фронт при затяжном конфликте

Украинские мужчины опасаются, что все они попадут на фронт, если конфликт затянется еще на год, граждан Украины опросило издание Washington Post.

Издание приводит слова 35-летнего украинца Саши, который работает директором по кастингу. Мужчина проходит курс частной военной подготовки в Киеве на случай, если его призовут в ВСУ. Мужчина уверен, что рано или поздно его точно призовут, передает РИА «Новости».

Саша считает, что его «гражданские дни сочтены», особенно с учетом готовящегося контрнаступления.

Еще один украинец, 52-летний Александр Костюк, занимающийся ремонтом дорог, получил уведомление через свой отдел кадров. Мужчина готов пройти на фронт, но волнуется за свою безопасность.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев истратит последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.