Американский эсминец незаконно вошел в акваторию Китая

НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в акваторию КНР в Южно-Китайском море

Американский ракетный эсминец Milius незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (Мисчиф) в Южно-Китайском море, заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

По его словам, 10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения правительства Китая на транзит, передает ТАСС. Тянь Цзюньли добавил, что Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения за американским эсминцем.

Он отметил также, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами, и войска Южной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который впервые покинул Южно-Китайское море.