Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.

Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.

Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).