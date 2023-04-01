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ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ
Минобороны: Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две ДРГ ВСУ
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Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Он также сообщил, что российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки. Кроме того, артиллерия группировки «Запад», Зыбинского, уничтожила два минометных расчета противника, передает ТАСС.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, в результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Лукашенко не поверил в успех украинского контрнаступления
Киевский режим не сможет развить успех в ходе контрнаступления, российской стороне удастся его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
От контрнаступления Украины успеха не будет, заявил Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, передает ТАСС.
По его мнению, наступление всегда сложнее, чем оборона, и у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление.
Также в пятницу президент Белоруссии предложил объявить на украинской территории прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, отметил, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна.
Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
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Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.
Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд закупил швейцарские бронемашины для поставок киевскому режиму в обход швейцарского закона, но формально соблюдая его, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Речь идет о военных транспортных средствах Eagle. Перед поставкой с них сняли оружейные установки и бронестекла, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».
Таким образом транспортные средства оказались предназначены якобы только для защиты пассажиров, утверждает издание со ссылкой на бизнесмена.
Он заявил, что согласовал все это со швейцарскими властями, он также получил экспортную лицензию на бронемашины от ФРГ.
В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.
Ранее сообщалось об отправке на Украину партии военной техники.
В офисе Зеленского призвали «физически зачистить» УПЦ
Советник Зеленского Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ
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Каноническую УПЦ необходимо «физически зачистить», «как и все пророссийское», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью, запись которого опубликована на YouTube-канале украинского «24 канала», отметил, что «уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны, тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее», передает РИА «Новости».
«Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути. Еще раз подчеркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», – уточнил он.
Саму УПЦ Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо «хирургически закрыть», обвинив церковь в эскалации и нежелании идти на диалог.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение правительства от 2013 года о передаче в безвозмездное пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.
Под Авдеевкой и Марьинкой уничтожены четыре опорных пункта ВСУ
Российские военные сообщили об уничтожении четырех опорных пунктов ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой
Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации и опорный пункт вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма.
Бигма отметил, что еще три опорных пункта ВСУ разбиты в Марьинке подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии. ВСУ здесь потеряли до десяти человек убитыми, пишет «Донецкое агентство новостей».
Ранее на этой неделе сообщалось, что украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе.
Мишустин сообщил о кратном росте производства вооружений для ВС России
Приняты меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для российской армии, максимально задействованы заводские мощности организаций ОПК, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
По словам Мишустина, для обеспечения возросших потребностей ВС России максимально работают мощности ОПК, в ускоренном режиме реализуются инвестпроекты по развитию производства, что позволяет в разы увеличивать изготовление наиболее востребованных типов вооружения, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Мишустин указал на важность строительства фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, подчеркнул глава кабмина.
Также глава правительства отметил расширение ремонтной базы и привлечение к восстановлению техники специалистов. Он подчеркнул, что для быстрого возвращения артиллерийской техники в строй будет сформирован специальный завод в Минобороны.
Михаил Мишустин напомнил, что необходимое финансирование, за счет которого бойцы получают денежное довольствие и иные выплаты, в бюджете предусмотрено, и призвал направлять средства тем, кому они полагаются, своевременно и в полном объеме.
Ранее Мишустин поручил направить в ВС России недостающие технические средства.
Москалькова заявила о срыве обмена пленными с Украиной
Москалькова: Украинская сторона срывает очередной обмен пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила крайнюю обеспокоенность тем, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными.
Москалькова сообщила, что в списке для обмена содержится 133 фамилии, однако «украинская сторона молчит», а «время идет, список полнится», передает ТАСС.
В начале марта Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Зеленского призвали вернуть Украине статус ядерного государства
Опубликована петиция с призывом к Зеленскому вернуть Украине статус ядерного государства
На сайте офиса украинского президента опубликована петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства.
Петиция, которая предлагает разорвать Будапештский меморандум, зарегистрирована в четверг. Она набрала свыше 400 голосов, для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским требуется 25 тыс. голосов, передает ТАСС.
В петиции говорится, что «Украине не обязательно иметь ядерное оружие». Однако, как утверждает автор предложения, Украина имеет право восстановить свой ядерный статус и «получить статус ядерной державы», так как «стороны-подписанты» нарушили Будапештский меморандум. В тексте сказано, что «иметь ядерное оружие» Киеву «не обязательно», но у Украины есть «право им пользоваться».
Напомним, угроза появления у Украины ядерного оружия стала одной из причин начала российской специальной военной операции. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.