В Турции заявили о необходимости российских инвестиций на строительство хаба

В Турции заявили, что для строительства газового хаба понадобятся российские инвестиции

Анкаре необходимы российские инвестиции для строительства газового хаба, у Турции после землетрясения денег на его возведение нет, заявил член совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Эрхан заявил, что переговоры по газовому хабу были приостановлены из-за землетрясения в Турции, после которого все приоритеты сменились. По его словам, Турции необходим и выгоден хаб, но сейчас у Анкары нет денег на его строительство, для этого понадобятся российские инвестиции, все зависит от них, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание газового хаба России и Турции для Анкары сейчас не приоритет, сдвижки процессов могут быть, но на реализацию планов это не повлияет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что «Турецкий поток» может стать новой целью террора США.

С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил президент Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.