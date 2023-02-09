Кремль спросили о судьбе газового хаба после землетрясения в Турции

Песков: Создание газового хаба России и Турции сейчас для Анкары не приоритет

Создание газового хаба России и Турции для Анкары сейчас не приоритет, сдвижки процессов могут быть, но на реализацию планов это не повлияет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, это сейчас не может быть приоритетом для Турецкой Республики. Мы с пониманием к этому относимся. Может быть какая-то сдвижка по времени. Вы знаете, в этом направлении были очень высокие темпы работы. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с бедой, окажет необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов. Многие страны, включая нашу страну, будут помогать Турции в этом при необходимости... Поэтому да, этот процесс может сдвинуться, но, по сути, это не повлияет на реализацию планов», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в четверг число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек.