Комитет Госдумы поддержал проект о запрете усыновления в недружественные страны

Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ

Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.

Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что в 2018 году эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.

В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес России.

В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.

В посольстве обвинили Лондон в грубейшем нарушении прав РФ и российских граждан и попрании международных обязательств Британии по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.