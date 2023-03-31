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Минцифры объяснило отключение функции удаления учетной записи на «Госуслугах»
Минцифры объяснило отключение функцию удаления учетной записи на портале «Госуслуги»
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Решение отключить функцию удаления учетной записи на портале «Госуслуги» принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В ведомстве объяснили, что удалить учетную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ, функция удалена на портале из-за взлома личных кабинетов, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, передает РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.
Ранее на портале «Госуслуги» была отключена функция удаления учетной записи. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо лично обратиться в центр обслуживания.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Президент Грузии выступила в парламенте со скандальной речью
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила в парламенте с традиционным ежегодным обращением к народу, которое вызвало жесткую негативную реакцию правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Особенно выкрики раздражения с мест в зале заседания последовали после того, как президент сказала, что разговоры о «втором фронте» Тбилиси и Москва ведут в унисон.
По ее словам, правительство Грузии в последнее время «заметно ведет себя так, чтобы не раздражать Россию».
Саломе Зурабишвили обвинила правительство, что то не проявляет необходимых «мудрости и дипломатичности по отношению к Украине».
Весьма резко заявила она о кризисе судебной и иных реформ, а также обвинила «Грузинскую мечту» в том, что та все больше влияет на работу правительства и парламента.
Президент сказала, что еще несколько лет назад власти делали все для евроатлантической интеграции Грузии, но сейчас почему-то начали отходить от этого пути, «тем самым не выражая волю народа».
В этой связи она заявила, что решила лично включиться в «защиту имиджа Грузии в Европе» и выступит 18 апреля в Европарламенте.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Российского офицера обвинили в неспособности предотвратить нападение Украины на Россию
В России появилось первое уголовное дело против офицера за нарушение правил боевого дежурства, которое повлекло обстрел со стороны ВСУ.
Дело возбуждено весной прошлого года по ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным следствия, в результате недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО в Белгородской области, ВСУ обстреляли российских военных. В результате погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.
Единственным обвиняемым по делу проходит офицер, находившийся тогда на боевом дежурстве. Следствие считает, что у военного была возможность предотвратить атаку.
Кроме того, военный обвиняется также в превышении должностных полномочий, так как допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения.
Из документов военных судов следует, что офицер с мая 2022 года находится под стражей. Изначально дело рассматривал гарнизонный военный суд в Курске, в марте этого года – Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
По информации издания, сам обвиняемый вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения.
Адвокат военного от комментариев отказался.
Напомним, в ноябре прошлого года сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение правил несения боевого дежурства.
Аргентина принялась выгонять россиян
Дипломат Полин сообщил об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания
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Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.
Полин также сообщил об участившихся отказах в оформлении россиянам видов на жительства, отменах уже выданных. Выносятся предписания «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации», сообщил он. Полин сказал, что сейчас речь идет о нескольких десятках таких случаев, передает ТАСС.
Аргентина утверждает, что действует в рамках соглашения с Россией, по которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут находиться в стране «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».
Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, по истечении трех месяцев нахождения в стране могут запросить продление пребывания у миграционных служб, передает РИА «Новости».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с гражданами других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно российские граждане», сказал Полин.
У россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан России. Сообщалось, что миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
В Крыму назвали последствия попытки Киева прорваться к Азовскому морю
Константинов: Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой
Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, киевские власти очень много говорят о контрнаступлении, но по многим обстоятельствам их ждет военная катастрофа – и тогда они начнут искать мира с Россией, что будет уже непросто, передает РИА «Новости».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
Украинских беженцев в Литве сравнили с «русскими оккупантами»
Заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов», заявил председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.
По его словам, литовцам необходимо быть «более требовательными» и защищать свой язык, а нарративы о ненужности литовского языка в стране якобы десятилетиями слышали от «русских оккупантов», передает РИА «Новости».
Он пригрозил, что литовская общественность «может очень быстро поменять мнение» о беженцах с Украины, и если сейчас литовцы говорят с украинцами на русском, все понимают, что такая лояльность не навсегда и экзамен по литовскому языку «ожидает всех украинских беженцев».
Ранее учредитель неправительственной организации «Вместе мы сильнее», помогающей в приеме украинцев и координирующей их расселение у жителей страны, Эдмундас Якилайтис заявил, что Литва практически исчерпала возможности для размещения беженцев с Украины.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли
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Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).
Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.
Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Артиллерийским ударом под Херсоном уничтожены 23 военных и 12 автомобилей ВСУ
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, уничтожив 23 солдата и 12 автомобилей, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе Ольговки был нанесен артиллерийский удар, в результате чего противник потерял 12 автомобилей и 23 военных, еще 12 были ранены.
Также артиллерийским огнем в районе села Камышаны был уничтожен 120-мм миномет с БК и расчетом.
Ранее российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище.